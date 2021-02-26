勿因加稅失大勢 谷旺成交保金融競爭力

新冠疫情持續，港府為應對急增的財赤，決定向影響民生較少的股票印花稅開刀，28年來首度提升稅率。表面上買賣股票印花稅，由0.1%增至0.13%，加幅3成後，但因佔整體交易成本比例不算太高，普羅投資者額外的買賣成本可控，惟新稅率在國際將屬偏高水平，且惹來市場疑慮。當局可以保持靈活性，密切觀察今年8月加稅前後的影響，倘經濟其時已然回暖，應審慎考慮維持不變，以免削弱金融業競爭力，其實更應設法谷旺成交，印花稅收入會同時增加，也可鞏固國際金融中心地位。

因應市場變化 靈活調整稅率

港府預測未來幾年都有數以百億計財赤，新一份預算案須靠未來基金回撥、累進差餉等七拼八湊開源。財政司司長陳茂波昨天表示，過往經濟低迷時，政府試過加薪俸稅及利得稅率，今次亦有考慮，但一出街就知社會有多痛、經濟有多差，最終作罷。

平情而論，加印花稅至0.13%，買1萬元股票，須額外增加3元。今年開始，牛市開步，股份上升一個價位，散戶可以賺回，故加稅料只有短期心理影響。零售投資者大概不會介意付了多少稅款、佣金等雜費，相信會依舊買賣，政府現時不用諮詢爭取，已能每年多進帳120億元。

港府是1998年起連續減了3次稅，稅率始由0.15%降到0.1%，業界甚至曾預期，當局會進一步減稅，以招徠更多有助推高股市總成交額的高頻交易。現時，投行富瑞反而提出，市場開始憂慮加稅會否陸續有來，以及本港是否想減少資金流入。

放眼全球，美國和日本現時均不收印花稅，上海和深圳由賣方付0.1%，新加坡由買方付0.2%，香港買賣方加稅後共付0.26%，只低過稅率為0.5%的英國，但倫敦亦因脫歐有點自身難保，股市成交額本月更曾首度跑輸阿姆斯特丹。

截至1月底，本港2,545間上市公司之中，52%屬內地企業，佔上81%市值和90%交易額。北水近年撑起本港股市，最愛買現時香港獨有的騰訊、阿里巴巴和美團等，但隨着AH股雙重上市公司愈來愈多，一些投資者大可直接買A股，港府必須緊盯加稅對跨境資金流向的潛在影響。

更甚者，要保持財金市場的國際競爭力，港府不僅絕不能出於財赤，考慮開徵內地正收取的股息稅和資本增值稅，以免因少失大。倘疫情或經濟能比預期快喘定，印花稅大可按兵不動，或至少盡快重回0.1%丶甚至更低水平，順勢增強競爭力。

吸引資金來港 交投增利庫房

新興網絡券商湧現之下，本港去年有歷來最多的37間券商結業，有中小型券商已表示，今後恐要少收佣金來紓緩印花稅上調的影響，是以他們今次亦最激烈反彈。倘若結業潮未能止息，始終會對就業市場構成一定壓力，港府不可不察。

金融服務業貢獻本地生產總值超過兩成，亦堪稱最有環球競爭力的行業，港府千萬別因想避過一時財政壓力，選擇藉最易動手的財金界來填補財赤，但最終錯手傷了這隻會下金蛋的鵝。市場一個主流意見是，當局應反其道而行，設法吸引更多資金來港，其時不用加稅率，庫房一樣有望獲得更高收益。

責任編輯：李青