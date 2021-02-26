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朗豪坊、東薈城名店倉現金券電子化 獲取購物優惠更方便

行政人員版 04:00 2021/02/26

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網上購物平台產品包羅萬有，黛安最鍾意平台上嘅電子化現金券，既環保又實用。公關姊妹同黛安報料，朗豪坊POP UP eSTORE為咗提升便利嘅購物體驗，由2月中開始，商場會逐步將餐飲類別現金券電子化，推出近20間高達75折嘅即買即用餐飲電子現金券。朗豪坊而家仲做緊限時新春優惠，只要喺eSTORE單次消費餐飲電子現金券滿$400，額外送指定$50餐飲電子現金券，好抵啊！

驚喜陸續有嚟，公關姊妹話，東薈城名店倉近日亦推出全新Shopping+網上平台，首發階段會推出超過12,000張面值包括$100及$300嘅電子現金券，有關現金券喺低至1折嘅Outlet心動價基礎上，額外送多高達5折嘅限時優惠，其中名牌服飾等會以5折發售，人氣美粧就以7折發售。例如原價$1,690嘅Polo Ralph Lauren Factory Store經典女裝大馬標連帽上衣，Outlet價售$1,250，如果再用3張折扣價買番嚟嘅面值$300現金券，折實價只係$800，比原價平一半有多，黛安聽到好心動呀。

本文轉載自《晴報

朗豪坊發售嘅電子現金券可與商戶優惠同時使用，無上限使用數量。

東薈城名店倉Shopping+網上平台嘅電子現金券，購物變相享折上折優惠。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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