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把「不可能」變成「可能」

行政人員版 04:00 2021/02/26

分享：

最近找集團旗下Noah Workshop的同事在我的課堂上做分享，他們近年做了很多創新，挑戰廣告行業的極限。他們往往在極短的時間內，做出別人難以複製的成果，早前更曾經為300多個小店食肆，在同一時間做了300多條獨一無二的廣告片。

他們分享的主題，也環繞着如何把「不可能」變成「可能」。他們說在工作上總會遇上很多情形，不少人跟你說這是不可能的，但他們不會因為有人說「不可能」便放棄，反而喜歡挑戰別人認為「不可能」的事情，想方法令「不可能」變成「可能」。

原來很多事情，只要你願意去想方法，只要你主動爭取，只要你夠膽嘗試，最終還是有可能的。

我很認同這種態度，我自己在職場中，最怕見到那些經常說「不可能」的人，當他們說不可能的時候，他們總是對的，因為他們會停止想方法和放棄嘗試，最終他們的預言的確會成真，但不會持續很久，直至別人把他們的「不可能」做了出來為止。

我不是盲目樂觀的人，但我認為至少不要讓自己說出「不可能」，這會把所有可能性都淹沒了。

如果我們改一個說法，問自己︰「怎樣才可能？」這便帶領我們尋找各種可能性，而很多創新都是來自把「不可能」變成「可能」。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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