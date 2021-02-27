嘉道理農場重開 必賞粉紅吊鐘花 副刊版 2021/02/27 分享： 疫情終於稍見緩和，不少公共場所也重新開放，歡迎市民前往參觀。位於大埔的嘉道理農場，經過多月的關閉後，亦在官網宣布重開。記者親身到訪，發現已有不少遊人急不及待入園，欣賞最時令的吊鐘花，以及參觀特備藝術節 ... 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 遊西貢港版「豪斯登堡」 白腊村訪秘景鬱金香花海 2021/02/24 遊西貢港版「豪斯登堡」 白腊村訪秘景鬱金香花海 2月18日天際100重新開放 推出$198門票買一送二限時優惠 2021/02/20 2月18日天際100重新開放 推出$198門票買一送二限時優惠 2月黃花風鈴木 金華綻放賀新春 2021/02/20 2月黃花風鈴木 金華綻放賀新春 鹽田梓藝術節 移師網上VR欣賞9件新作 2021/02/19 鹽田梓藝術節 移師網上VR欣賞9件新作 新春情人節 K11 MUSEA VS YOHO MALL法日風浪漫升溫 2021/02/11 新春情人節 K11 MUSEA VS YOHO MALL法日風浪漫升溫 大埔 嘉道理農場 賞花 裝置藝術 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入