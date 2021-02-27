嘉道理農場重開 必賞粉紅吊鐘花

疫情終於稍見緩和，不少公共場所也重新開放，歡迎市民前往參觀。位於大埔的嘉道理農場，經過多月的關閉後，亦在官網宣布重開。記者親身到訪，發現已有不少遊人急不及待入園，欣賞最時令的吊鐘花，以及參觀特備藝術節

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