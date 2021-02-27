美利酒店周末寵物市集 寵物用品展享住宿優惠 副刊版 2021/02/27 分享： 香港美利酒店為少數的寵物友善酒店，設有寵物staycation，更特意於2月28日推出「美利愛寵日」活動，同場有寵物市集及寵物資訊分享會，主人可與毛孩分享愉快時光。 「美利愛寵日」將於2月28日，下午 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 吉卜力主題樂園 2022年秋季登場 哈爾移動城堡草圖曝光 2021/02/25 吉卜力主題樂園 2022年秋季登場 哈爾移動城堡草圖曝光 草間彌生《Kusama: Cosmic Nature》展覽 4月登陸紐約植物園 2021/02/23 草間彌生《Kusama: Cosmic Nature》展覽 4月登陸紐約植物園 台灣矚目新景點 台中海洋生態館2022年開幕 2021/02/19 台灣矚目新景點 台中海洋生態館2022年開幕 日本首間W酒店落戶大阪 安藤忠雄監修3月開幕 2021/02/16 日本首間W酒店落戶大阪 安藤忠雄監修3月開幕 挪亞方舟度假酒店 推「馬灣單車樂悠」Staycation 2日1夜$1,608起 2021/02/11 挪亞方舟度假酒店 推「馬灣單車樂悠」Staycation 2日1夜$1,608起 酒店 市集 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入