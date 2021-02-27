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美利酒店周末寵物市集 寵物用品展享住宿優惠

副刊版 2021/02/27

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香港美利酒店為少數的寵物友善酒店，設有寵物staycation，更特意於2月28日推出「美利愛寵日」活動，同場有寵物市集及寵物資訊分享會，主人可與毛孩分享愉快時光。

「美利愛寵日」將於2月28日，下午

...

欄名 : 旅事通

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