6孩港媽享受湊仔樂趣 很期待有第七個小孩

香港的出生率一直偏低，生仔都是一個起兩個止。70後的港媽Korbut Wong擁有6個孩子，她直言湊小朋友花了很多時間，但幸好自己是Multi-tasked的人，可以同時間處理不同的事，加上曾做EQ測試並取得滿分，故笑言對着6個小孩，情緒都可經常保持平靜。

原來除了生仔要考牌外，做多孩港媽亦要考性格及能力，確實未必人人做得到。

Korbut的6個仔女，分別是3歲女、6歲仔、9歲女、12歲女、13歲仔及16歲女。Korbut說：「我本身在多孩家庭長大，共有4兄弟姊妹，成長時期很開心，就算到現在我們感情都很好。」Korbut的丈夫Joseph都是來自大家庭，共有6兄弟姊妹，大家都感受到多孩家庭的好處。「其實父母俾仔女最大的資產，便是手足之情，這是十分寶貴。」於是二人婚前，已有共識要生4個小朋友。

但天氣總不似預期，生仔更講天意。當時已有4個孩子的Korbut已準備「收工」，但卻意外有了老五。「當時我在神學院正修讀婚姻與家庭治療的課程，十分忙碌，曾想過不要老五，但由於我有宗教信仰，覺得孩子是神的祝福，於是決定生下來。」後來出現的老六也是意外，Korbut夫婦已欣然接受，最終組成了8人的快樂家庭。「其實，我都很期待有老七，因為大家庭真的很開心。」

由全職工作轉為兼職

大家庭確實很熱鬧，不過父母在照顧上真的很花時間。「生老大之後，我已請了外傭幫手，當時我做Marketing工作，十分忙碌，當老二出世後，我覺得時間真的不夠用，於是便把全職工作轉為兼職，上班時間較具彈性，方便照顧小朋友。」

孩子總是容易生病，亦是令媽媽最擔心，加上Korbut還有6個小朋友。「當年小朋友經常出現發燒感冒，每月的醫藥費要幾千元，後來經朋友介紹下認識精油，覺得可改善仔女健康，我更修讀有關課程，更成為了芳療師，6年前還辭去兼職工作，轉做精油生意。」

單獨跟每個小朋友相處

做生意工作安排較具彈性，Korbut可投入更多時間在6孩身上。「我有Mutli-tasked的能力，可以同一時間處理不同的事情。好似小孩現在上網課，我要協助現在讀小一的老五上堂，但同一時間要跟老六玩遊戲，期間又不時要走入房間，看老大至老四上Zoom的情況。雖然沒有停下來的時間，但我絕對處理得到，不覺得辛苦。」

6個小孩不用上課的時間，Korbut更會善用親子時間，更會劃出特定時間，跟每位小孩獨處。「我很同意一位著名育兒專家提出的6A教育法，尤其當中提及的Availability很有道理。我會安排跟6個仔女單對單相處的時間，也曾各自帶他們去旅行，大女便跟我去法國。他們可以獨自擁有媽媽的時間，才會覺得自己珍貴。我記得當年我生了老四後，有個電視台來做訪問，記者逐一問4個小孩，覺得媽媽最愛錫邊個，他們不約而同話是自己，當時我真的很開心。」

四両撥千斤處理爭執

當然，6個小孩在一起少不免會有爭執，Korbut自言常要使用四両撥千斤的方法。「老五本身有一隻私人匙羹，但老六卻沒有，某天老六取了匙羹用，老五見到便發脾氣。其實處理這事很簡單，可以跟老五說要遷就年紀較細的老六，但問題並沒有解決，甚至會令老五憎恨老六。我反而借助這個紛爭來作教導。我當時跟老五說，理解他很喜歡這匙羹，但可否借給老六用呢？老五隨後答應，他便從中學懂分享。」Korbut說父母遇到仔女有紛爭，必須要小心處理，因家庭和諧對小朋友的發展是十分重要。

另外，Korbut更認為父母不應經常向仔女說No。「現在的小朋友經常打機，父母見玩得太長時間，都要即時停止並說No，其實仔女通常聽不入耳，甚至覺得這個No字是一個權威的恐嚇，更不會妥協，其實我們可以跟他們說，玩多幾分鐘便要停下，小朋友多會樂於接受。」

擁有自己的Me Time

Korbut天天要照顧6個孩子，究竟她一天的時間表是怎樣呢？「我早上大約7時起身，先會拍醒他們後便煮早餐，早上他們上網課，我通常會陪老五一起上。大約11時左右便開始煮午飯，午飯後讀中學的老一老二老三要上網課，我便會帶老四老五老六去公園或行山，讓他們放放電。回來便會準備晚餐，大約10時便要讓他們上床睡，我先跟老五老六講故事，待他們睡了，便會跟其餘4個子女傾偈，大約11時他們便睡着了。」

每日朝七晚十一連續16小時的「營業時間」，Korbut自言已十分眼瞓，稍作梳洗便上床睡覺。雖然是位忙碌媽媽，但她自言一定要有Me Time。「媽媽要有屬於自己的私人時間放鬆自己，我很喜歡煮食，間中會上一些烹飪班。我又會定期跟閨密一起去酒店High Tea，但我必須要快閃，不能hea足幾小時。有時我會選一些酒店，鄰近是有街市，方便我可食完買餸回家煮飯，真的是兩全其美。」

作者：招美寶

責任編輯：李越樺、張高翔

▲ Korbut雖然每天需花很多時間照顧6個孩子，卻從不覺得辛苦，更十分享受。（黃建輝攝）

▲ Korbut會為每個小朋友安排單對單的約會，讓他們感受到被媽媽重視。（被訪者提供圖片）

▲ Korbut的一家八口，包括（圖左至圖右）：老四天諾、媽媽Korbut、老六天悅、老二天賜、老三天恩、老大天愛、老五天禧、爸爸Joseph，大家感情十分要好。（被訪者提供圖片）

▲ Korbut很感激任會計師的丈夫Joseph願意分擔照顧孩子的工作，令她可擁有Me Time時間。（黃建輝攝）

▲ Korbut說每個小朋友的個性都不同，要因材施教，今年讀小一的老五在上網課時，有時會坐不定，Korbut說不會指摘他，只會慢慢引導他作改善。（被訪者提供圖片）

▲ 訪問期間，筆者見識到Korbut的一眼關七的絕技，一時要為老五上網課（圖），同一時間又要跟老六玩煮飯仔，但都應付自如，果然是位Multi-tasked的媽媽。（黃建輝攝）

▲ 訪問期間，筆者見識到Korbut的一眼關七的絕技，一時要為老五上網課，同一時間又要跟老六玩煮飯仔（圖），但都應付自如，果然是位Multi-tasked的媽媽。（黃建輝攝）