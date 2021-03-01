拆解「折骨舞」之謎 練習過程藏健康隱憂？

去年《全民造星III》全城追睇，總冠軍趙祥誠（Ben）因跳高難度的折骨舞，展示一身軟骨功而備受關注，亦因而掀起模仿潮，不少人試玩手指舞，或因好奇而想自學。

不過，到底練折骨舞潛藏甚麼危險，胡亂嘗試又會否釀成不可挽救的受傷風險？由港安醫院（荃灣）骨科顧問醫生沙惠良一一解釋。

折骨舞（Flex Dance）早於90年代就興起，舞者表演時四肢能做到各種超乎常態的扭曲舞姿，如做到俗稱「Bruk Up」（關節分離）的動作，即舞動時關節脫離原本的位置，再隨律動回歸原位，故表演的時候，感覺像在把骨頭折來折去，看起來骨頭像被折斷，視覺效果相當震撼。

「折骨」奧秘在於軟組織彈性

其實之所以能屈曲、拗後、伸展至各種角度，很講求其肢體彈性，即軟組織的彈性水平。沙醫生解釋：「有人手指、腳或膝蓋都可以反拗，這些都是觀察人體軟組織彈性的指標。」軟組織為連接、支撑及包覆身體器官的組織，由纖維、膠原蛋白等物質所構成，休息時呈彎曲狀態，但當身體四肢要做伸展，如舉高、屈曲等動作，軟組織就會慢慢拉直，並於骨與骨之間產生緩衝作用。故軟組織的彈性愈高，肢體的柔軟度也就愈高。

按臨床觀察，女性因生理結構而柔軟度較高，而年紀愈小開始練體操、雜技等講求身體伸展的動作，也可增強其肢體彈性。不過沙醫生提醒，雖然可透過拉筋、伸展練習逐漸提升軟組織的彈性，但軟組織的總長度人人各異，每個人極限也不同，故當完成一個高難度動作，再提升難度挑戰另一個時，過程中舞者或因不知自己的軟組織極限，因而暗藏危機。「就如橡筋，軟組織慢慢受力而拉長，逐漸承受（拉扯）得愈來愈少，去到臨界點、再也承受不住時，就會受傷或斷裂。」

練習時要覺察痛楚

在安全範圍內練習，沒受過傷的話可繼續試，但一般人難以清楚了解其軟組織極限，故於練習途中更需對痛楚保持警覺，並避免日復日過度操練，要給軟組織充足的休息時間。「一覺得痛仍勉強去做，就可能受傷。基於軟組織的特性，其訓練欲速則不達，慢慢去做，緩衝時間就更多。那刻拉筋拉到盡、覺得受不住就先休息，其後慢慢再加上去練，一般建議每周可練3次，中間要有休息時間。若一日之內不斷練，遠超出於軟組織的復元能力的話，慢慢就變成積勞積傷。」

除了要有耐性，覺察痛楚之外，練習之前要先做充足熱身，沙醫生亦建議可先用熱毛巾或暖水袋，熱敷軟組織位置，吸收熱力後可以提升組織的受拉力程度和彈性。

練得過密、過急，或強行一下子就要做到挑戰的動作的話，一旦超越身體可承受的極限，就會造成軟組織撕裂。常見於肌肉與筋腱之間，或筋腱與骨之間的位置。若長期勞損，又缺乏時間復元的話，運動員如劉翔也曾遇過阿基里斯腱撕裂。「其撕裂的嚴重性，會影響能否回復原本的狀態。當筋腱狀態變差，身體構造也會有變化，如筋腱內有疤痕組織，隨之更易發炎、不受力。再繼續做的話，重則可完全斷裂。」受傷初期，病人會有明顯的發炎、腫痛感，若休息數天後重回訓練，發現耐力變差，好可能有隱藏損傷。嚴重者的皮膚表面更會紅腫，甚至流血。故一旦懷疑受傷，或不清楚練習所帶來的健康風險，就應該立即求醫，請教專業意見。

強行挑戰易受傷

曾有一個個案，病人自學瑜伽，在沒有專業教練親身指導下挑戰高難度動作。數年後開始背痛，照X光才發現有脊骨移位的現象，郁動及靜止時都會痛，屬無法修補的損傷。同類情況也會發生在某些從小練習體操的青少年運動員身上，或因長時間過度拉筋、伸展練習，以致容易增加脊骨移位的風險。相對而言，瑜伽、拉筋練習偏靜態，伸展動作的速度較慢，但同樣有健康隱憂，故折骨舞於伸展、屈曲之餘更需配合節拍，講求動作的連貫性，做完一個接一個，危險程度亦高。「當做完一個動作，緊接的流動式轉換過程中可出意外。如突發性的肩膊、膝蓋位置脫臼，又或是扭倒，跌倒導致撞斷骨等等。」沙醫生說。

骨骹的穩定性不但講求軟組織要夠穩陣，肌肉也要夠力量做好保護，反之若缺乏緩衝和保護的能力，就更易脫臼。「難以用一條綫去定奪所有風險，因有些潛伏的問題。故若缺乏基本醫學常識，或對自己的身體不夠了解，勉強自己或太心急時，就好易有意外。」雖然「軟骨功」有得練，但人人極限不同，大家更需時刻保護警覺、避免受傷，透過調整練習密度、循序漸進，宜接受專業人士指導。一有問題就該求醫，於安全情況下練出一身好「舞」功。

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「軟骨功」冷知識

「軟骨功」自古以來已有不少例子，有些人因先天身體構造而柔軟度特別高，如缺乏鎖骨天生「A字膊」，或慣性脫臼、關節好易移位等等。另外也有種先天的遺傳疾病名為Ehlers Danlos Syndrome，又稱「埃勒斯--當洛二氏症候群」或「鬆皮症」，因身體的膠原蛋白有構成缺陷，導致結締組織異常，病人的肌肉、關節組織都變得非常柔軟而具彈性，因而做得到許多「軟骨功」動作。

作者：吳霆俊

責任編輯：周美好

▲ 《全民造星III》總冠軍趙祥誠（Ben）於節目內大跳「折骨舞」，展現超乎常人的骨頭和關節扭動，看上去如同折斷手腳骨。（《全民造星III》圖片）

▲ 《全民造星III》總冠軍趙祥誠（Ben）於節目內大跳「折骨舞」，展現超乎常人的骨頭和關節扭動，看上去如同折斷手腳骨。（benchiuz_＠Instagram圖片）

▲ 若長期缺乏郁動，或曾經受過傷，軟組織的彈性就會大打折扣。（iStock圖片）

▲ 小朋友的筋腱較柔軟，骨頭較不容易受傷。若從小經常拉筋或做伸展練習，可訓練出高柔軟度，持續練習更可一直維持。（iStock圖片）

▲ 骨科顧問醫生沙惠良指，若想練拉筋、伸展，增強軟組織的彈性，除了要有充分的休息時間、保持一周3次之外，更可配合其他帶氧運動，以強化身體和肌肉，從而保護骨骹，減低損傷機會。（黃建輝攝）