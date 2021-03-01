珐瑯製彩色傳統圖案「中式水果籃」在國外亞馬遜購物網走紅，傳回中國，當然是惹來趁熱鬧人群失笑。那明明就是一個中國人熟悉的紅白痰盂啊！內地淘寶隨時有賣，17.5元人民幣送達全國包郵，比起海外賣到61.96美元相差太遠。

但其實找這同款痰盂來搞笑，之前早就見過。前些年在中國社交平台傳得較廣的，是一個在大學食堂用餐的學生，即用小型那款痰盂來當飯碗進食。而事實上，如果單以功能而言，它就是一個容器，可以用來放置儲存不同東西。以前也看過有外國朋友用以載飯、喝酒的。因為夠深，一般用在廚房盛廚具也不差，用舊了的最終用途可以是作花盆。

所以當話題重燃，首先好奇的，不是價錢和人家怎麼用它，而是不少年輕人反映說，根本不知道它原來是甚麼？有何功能？

譬如有千禧後即十多歲少年就表示，沒見過這被稱為痰盂的東西，當然，他也不知道甚麼是收音機、卡式唱機和磁帶，電話圓輪撥號座機也沒見過。聽到這些，不奇怪，可理解，也是提醒我們真的不是同一個時代，十多歲少年沒接觸過這些當年日用品，可說正常不過。

比較慘的是王菲、竇唯，因這新聞又被八卦界重提當年同住在北京小胡同中，他們還要便服走出屋子去倒痰盂的歷史，當年胡同中的房子沒有獨立洗手間。這裏的新生代日常用品代溝，即顯示了兩項生活大變化，一是意味現在都不用痰盂去方便了，特別在城市中，哪怕是為小孩便便也沒有痰盂可派用場了。

另外就是吐痰，眼見在街上，痰沫橫飛還是時有發生，而在家中，大家卻是淘汰了吐在痰盂的習慣。整體而言，成年的年輕一代就算當了家長，都沒有那麼多痰會吐。