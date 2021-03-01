Helen去年曾跟我進行減體重，最近她再聯絡我，原來她姐姐患上糖尿病及高血壓，但仍沒注意飲食。「新年期間，見她不論椰汁年糕、朱古力、角仔、煎堆等，也統統放入口中。」她向我呻：「我說帶她見營養師，她又不情願，勸她戒口又嫌我嘮叨，簡直束手無策！」

我嘗試了解情況，問：「她擔心戒口就是只能吃淡而無味的食物，感覺失去人生樂趣？」

Helen傳來愁眉苦臉的表情符號並寫道：「也許吧！她平日早餐會買甜味麵包，如提子條、丹麥酥、排包或蛋糕等，我當然反對她吃這些甜食！」

我提議她姐姐嘗試在家預備果占多士，除果占外，亦可選擇塗上其他醬料如花生醬、黑芝麻醬，甚至煉奶。Helen驚訝地問：「煉奶也可？那果占及花生醬，你建議選擇哪款牌子？」

我笑說：「重點不在於哪款牌子，而是每次使用的分量。」

我再解釋：「外面所買的甜味麵包、蛋糕，一件隨時已有3至4茶匙糖份，甚至更高，脂肪量也不低；相反，若自行塗上1至2茶匙果占或花生醬於多士上，脂肪及糖份都大大降低。」

Helen問：「我見市面上有些聲稱無添加糖的果占及花生醬。」

我說：「從營養角度看，無添加糖的選擇當然較佳，但實際上還是要適量控制進食分量；別以為這些牌子是健康選擇，就可以大量進食。」

「就如低鈉豉油，經常有人會覺得它味道較淡，分量反而用多了，所以即使選擇低鈉豉油，也應用上與平日相若的分量，才達到『減鹽』的效果。」

「那麼代糖呢？糖尿病患者是否應選擇使用代糖？」Helen再問。

「應視乎用途，以及需使用的糖份有多少；例如一般醃肉炒菜，用上約半茶匙至1茶匙糖的話，可不必刻意使用代糖；若是煮糖水等需使用較多糖份的話，則建議以煮食用代糖，代替冰糖或片糖。」

糖、鹽、豉油也並非要完全避免，亦並非一定要選用代糖、低鈉豉油等，最重要還是懂得注意控制分量。