坊間不少教人讀心術和微表情的心理學書籍,瞄過幾本,當中有些比較武斷和無科學根據,如雙手如何擺就代表甚麼意圖。太多這類似是而非的說法,亦太細分,若很死板地跟着書的描述去做,由分析對方的面部表情,一直到腳的姿勢,總共十多part,首先很累人,而且更可能錯判,因當中很多內容都未有科學根據。

但眼睛能透露個人心理狀態,則已有很多科學研究實證。英諺有云:「The eyes are the window of the soul」(眼睛是靈魂之窗);孟子說得更仔細:「存(察)乎人者,莫良於眸子;眸子不能掩其惡。胸中正,則眸子瞭(堅定)焉;胸中不正,則眸子眊(失神)焉。聽其言也,觀其眸子,人焉廋(匿藏)哉?」故人生睿智,百世不磨。因此,眼神左右閃爍不定者、眼瞼頻繁眨動者(正常人的眼皮,平均每分鐘眨動15次,嚴重超出這次數就是頻繁,除非患上神經性眨眼)、閉目而後語者等,多為言語不實、缺乏誠信之人。

那麼,注視人的眼睛,當從哪裏開始呢?可以試着觀察人的瞳孔。眼睛周邊肌肉,人尚可控制,但瞳孔則無得呃。當人對某事或某人產生興趣時,其瞳孔會變大,「眼前一亮」為甚麼會一亮呢?就是瞳孔稍稍變大了。瞳孔的改變蘊藏大量信息,我們或可控制面部肌肉,但我們無法控制自主神經系統,如瞳孔變大、脈搏加速或手心冒汗。因此,舊時玉器商人或現代撲克牌玩家,很多時都佩戴墨鏡跟人議價或比賽,就是怕即使瞳孔僅是很微弱的變化,也會洩露自己的心理狀態,他們都明白眼睛的威力。

另外,當人的瞳孔變大時,即處於有興趣、喜悅、好奇、激動或興奮的狀態,有研究顯示,人們對這樣的人更感興趣、更覺對方特別有魅力。這也不難解釋,我們都愛與喜歡我們或與相聚時感到喜悅的人在一起,對嗎?