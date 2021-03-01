坊間不少教人讀心術和微表情的心理學書籍，瞄過幾本，當中有些比較武斷和無科學根據，如雙手如何擺就代表甚麼意圖。太多這類似是而非的說法，亦太細分，若很死板地跟着書的描述去做，由分析對方的面部表情，一直到腳的姿勢，總共十多part，首先很累人，而且更可能錯判，因當中很多內容都未有科學根據。

但眼睛能透露個人心理狀態，則已有很多科學研究實證。英諺有云：「The eyes are the window of the soul」（眼睛是靈魂之窗）；孟子說得更仔細：「存（察）乎人者，莫良於眸子；眸子不能掩其惡。胸中正，則眸子瞭（堅定）焉；胸中不正，則眸子眊（失神）焉。聽其言也，觀其眸子，人焉廋（匿藏）哉？」故人生睿智，百世不磨。因此，眼神左右閃爍不定者、眼瞼頻繁眨動者（正常人的眼皮，平均每分鐘眨動15次，嚴重超出這次數就是頻繁，除非患上神經性眨眼）、閉目而後語者等，多為言語不實、缺乏誠信之人。

那麼，注視人的眼睛，當從哪裏開始呢？可以試着觀察人的瞳孔。眼睛周邊肌肉，人尚可控制，但瞳孔則無得呃。當人對某事或某人產生興趣時，其瞳孔會變大，「眼前一亮」為甚麼會一亮呢？就是瞳孔稍稍變大了。瞳孔的改變蘊藏大量信息，我們或可控制面部肌肉，但我們無法控制自主神經系統，如瞳孔變大、脈搏加速或手心冒汗。因此，舊時玉器商人或現代撲克牌玩家，很多時都佩戴墨鏡跟人議價或比賽，就是怕即使瞳孔僅是很微弱的變化，也會洩露自己的心理狀態，他們都明白眼睛的威力。

另外，當人的瞳孔變大時，即處於有興趣、喜悅、好奇、激動或興奮的狀態，有研究顯示，人們對這樣的人更感興趣、更覺對方特別有魅力。這也不難解釋，我們都愛與喜歡我們或與相聚時感到喜悅的人在一起，對嗎？