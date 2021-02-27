SIM卡實名登記制 釐清6大誤區

政府近月提出電話智能卡實名登記制度（SIM卡實名制）的公眾諮詢，引起了公眾和業界的熱議。在互聯網上，有關實名制的信息和討論提及很多對商業運作的影響，但同時又存在相當多的誤解、甚至帶陰謀論的謠言。

「創科未來」就此約見了商務及經濟發展局，了解SIM卡實名制的詳情，表達業界的關注和提出改善方案，商經局當天亦邀請了通訊事務管理局辦公室和警務處的代表出席並交流意見。我們從不同渠道綜合資料，藉本欄向公眾和資訊科技業界說明幾項容易混淆的重點。

上台有合約SIM卡 不受限制

一、SIM卡實名制只影響預付儲值電話智能卡（儲值卡）：

現時用戶若採用上台有合約的SIM卡，流動服務供應商已經保存了客戶的資料，所以不受新規例影響。

換言之，用戶只要上台並簽訂服務合約，即可不限數量擁有及使用這類SIM卡。

二、每名用戶（包括個人／企業用戶）只可以向每個流動服務供應商登記不多於3張儲值卡：

這是業界反對聲音最大的一項限制。香港現時有30多間流動服務供應商，一般本地市民實際上能接觸到的，不外10間以內。無論是研發產品、系統測試、進行短期項目，或推出不能回收的消耗性產品時，均需要使用大量儲值卡。

新規例令一家公司只能合法使用最多90多台設備，令行政成本大為上升。另外，不同流動服務供應商的訊號覆蓋率和服務質素參差，跨網的傳輸數據速度可能不穩定，新規例無疑對業界的運作有非常大的打擊。

三、SIM卡實名制並無增加用戶刑事責任：

當SIM卡被用戶作非法用途時，當局會根據現行法律處理，例如公司的SIM卡被盜用作聯網入侵電腦系統，那麼干犯罪行的便是盜取和使用SIM卡的黑客。

四、用戶並非向儲值卡的零售商登記：

用戶啟動SIM卡時，才需要向流動服務供應商登記個人資料。實際做法可透過網上或手機應用程式自助完成，亦可到門市登記。

M2M儲值卡 定義未有清楚共識

五、SIM卡實名制並不適用於機器對機器（M2M）的連接：

商經局在Facebook發表了帖文，聲稱SIM卡實名制並不規管應用於機器對機器通訊的儲值卡。但現時業界和政府對這類「M2M儲值卡」的定義未有清楚共識，例如一個聊天機械人（CHATBOT）在Signal或WhatsApp和你對話，那是M2M應用還是人類的通訊行為？一個可能的解決辦法，是將來流動服務供應商推出專供M2M用途的SIM卡，並且沒有登記要求。現在業界和政府仍在商討，筆者希望同業能踴躍提供可行的方案給政府考慮。

六、SIM卡實名制不規管外國發行SIM卡：

有些網民提出，罪犯可以購買外國SIM卡在香港以漫遊形式使用，因此SIM卡實名制無助打擊罪案云云。筆者認為這種觀點以偏蓋全，蓋因外國SIM卡在香港境內使用的情況實屬少數，令警方更容易鎖定和追蹤可疑目標。

SIM卡實名制的目的，本是防止和協助偵查涉及儲值卡的罪案。如果當局容許用戶把儲值卡集中登記在一間慣用的流動服務供應商，筆者相信會減低警方偵辦案件的難度和所需時間。

此外，登記用戶資料的目的，是讓執法機構盡快鎖定SIM卡的擁有人。只要用戶登記每張儲值卡，其客觀效果與現時上台有合約的SIM卡無異，筆者想不出任何原因要限制前者的數量。

另一方面，儲值卡的登記數量限制，會迫使一些企業用戶採用更昂貴的上台服務合約，增加成本，中國內地的SIM卡實名制比商經局提出的方案更加嚴厲，也沒有此等限制。筆者希望政府能夠三思SIM卡實名制對香港資訊科技業界的影響，避免制定負面影響深遠的法例。

▲ 政府近月提出電話智能卡實名登記制度的公眾諮詢，引起熱議。（資料圖片）