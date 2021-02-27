抗疫最強工具 接種疫苗勿猶豫

新冠疫苗終於到港！首批100萬劑科興疫苗上周五抵港，而另一款復必泰疫苗也預計今天到港。香港大規模疫苗接種計劃和預約現正展開，首天已有約7萬人網上預約，這確實是好消息。

對陌生的新事物表現出猶豫態度，乃人之常情。新冠疫苗乃偉大科研努力的成果，但似乎坊間所聽到與疫苗相關的討論，大多不甚理性，完全不是基於科學或事實。

各地政府 應盡快澄清不實消息

這或可以理解，畢竟民眾在經歷一整年疫症大流行，已感到恐懼和壓力，這個時候要他們把新研發的疫苗注入體內，或會感到不安。我認為不僅是香港政府，而是所有政府都應該謹記這一點，要盡力向公眾提供清晰、準確、明智的信息，並盡快澄清不實消息。

通常從朋友或周邊的人聽到最多有關疫苗的疑問是：「我應否接種？」答案是因人而異。有些人想盡快接種，因為他們厭倦了疫情帶來的束縛，希望接種疫苗能讓他們恢復正常生活、自由旅行；一些從事必要行業的人員更渴望接種疫苗，因為想在工作時得到保護。

但由於香港的感染率較低，有些人便認為受感染機會不高，就對疫苗接種採取觀望態度。抱觀望態度的人士當中，有些是擔心疫苗的副作用，有些不確定應該接種哪一款疫苗，有些則是保守派，凡是新事物也不會搶先去試；當然，有一些反疫苗接種人士，他們反對任何疫苗接種。

我的意見是：接種疫苗，切勿猶豫。

就如戴口罩一樣，疫苗接種可說是社會責任。對的，接種了疫苗可以保護你，而更重要的是，若大家也願意出一分力參與，將對整個社會更多的人帶來更大的保障。

因此，就如很多醫學專家一樣，我對單單比較疫苗的功效數據並不太在意；我當然擔心安全性，而所有進入香港的疫苗都經過嚴格篩選。就結果而言，最重要是每種主要疫苗可以預防新冠肺炎所導致的死亡和嚴重住院情況。

因此最關鍵的可能不是哪一種疫苗，而是大眾的接受程度。讓我們看看一些國家如以色列，大力開展疫苗接種計劃，近一半的人口已經接種，大大減低由新冠肺炎導致的死亡及住院情況。政府專家顧問許樹昌教授指，接種後若染疫，病情也會相對地輕微，以及可減少併發症。

這乃大規模疫苗接種的主要目標。或許我們可能永遠不能擺脫新冠肺炎，但疫苗可以減低病毒的傳播能力，減少在社區的死亡和嚴重疾病。

對疫苗的另一期望，是當70%至75%的人口有抗體時，可達到群體免疫。當然，我們都希望這能盡早發生，但群體免疫是否就可以讓我們與其他地方打開邊境往來，恢復正常、舒暢的生活？

群體免疫需時 仍須保持社交距離

我相信最終會是這樣，但恐怕並非立即或短時間內發生。接種疫苗不是靈丹妙藥，達至群體免疫仍需要些時間，我們仍然需要繼續戴口罩，並保持社交距離。接種疫苗並不能完全防止新冠肺炎感染和傳播，在接種期間，我們更需要做好自己，以保護社會上每一個人。

各國亦需要時間協調開放邊境。現時並無國際的新冠疫苗標準和紀錄，有國際機構積極推動建立新冠疫苗接種認證和疫苗電子證書計劃，方便民眾出行之用，而這要達成國際間的協議，需要一些時間。

因此，我們還未能自由往來各地，但我們正朝着該方向走，就如食物及衞生局局長陳肇始上周所說，打疫苗一定好過不打，早打好過遲打。

能夠如此迅速地研發並生產有效疫苗已是奇迹，盡管疫苗未能立即讓民眾生活回復到大流行之前，但已是我們現時應對疫情的最強工具之一。

▲ 盡管新冠疫苗未能立即讓民眾生活回復到大流行之前，但已是我們現時應對疫情的最強工具之一。圖為市民到社區接種中心接種新冠疫苗。（陳靜儀攝）