尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園 置業家居 2021/02/27 分享： 【唐人新村】近年元朗唐人新村一帶有不少低密度項目供應，其中恒地位於屏健里8號的洋房項目，尚悅‧天城已屆現樓，共提供16幢洋房，戶型涵蓋3房及4房間隔，實用面積介乎1,772至1,826平方呎。每戶皆設 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 今日 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 安峯位處全新區 銷情未能反映市況 今日 安峯位處全新區 銷情未能反映市況 維港滙I 最快下周公布價單 今日 維港滙I 最快下周公布價單 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 今日 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 今日 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 最新專欄文章 更多 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 今日 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 今日 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便 今日 ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 今日 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 今日 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入