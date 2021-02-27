尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園

【唐人新村】近年元朗唐人新村一帶有不少低密度項目供應，其中恒地位於屏健里8號的洋房項目，尚悅‧天城已屆現樓，共提供16幢洋房，戶型涵蓋3房及4房間隔，實用面積介乎1,772至1,826平方呎。每戶皆設

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