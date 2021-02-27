安峯位處全新區 銷情未能反映市況 置業家居 2021/02/27 分享： 【新盤分析】觀塘北部安峯早前進行首輪銷售，僅售3伙，惟相比近月同期新盤，銷情明顯遜色。目前以公開價單發售而首輪銷情最差新盤，為屯門帝灣居，去年價單開賣22伙，即日僅售1伙，惟買家去年10月撻訂離場。 安 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 今日 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園 今日 尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園 維港滙I 最快下周公布價單 今日 維港滙I 最快下周公布價單 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 今日 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 今日 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 最新專欄文章 更多 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 今日 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 今日 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便 今日 ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 今日 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 今日 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入