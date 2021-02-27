維港滙I 最快下周公布價單 置業家居 2021/02/27 分享： 【西南九龍】會德豐地產、信和置業、嘉華國際、世茂房地產及爪哇合作發展的西南九龍豪宅新盤GRAND VICTORIA正式命名中文樓盤名稱維港滙，分3個期數發展，第1期維港滙I位置坐落荔盈街6號及8號，預 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 今日 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園 今日 尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園 安峯位處全新區 銷情未能反映市況 今日 安峯位處全新區 銷情未能反映市況 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 今日 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 今日 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 最新專欄文章 更多 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 今日 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 今日 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便 今日 ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 今日 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 今日 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入