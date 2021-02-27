維港滙I 最快下周公布價單

【西南九龍】會德豐地產、信和置業、嘉華國際、世茂房地產及爪哇合作發展的西南九龍豪宅新盤GRAND VICTORIA正式命名中文樓盤名稱維港滙，分3個期數發展，第1期維港滙I位置坐落荔盈街6號及8號，預

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