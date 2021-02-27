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Prince Central 主打細戶 料吸投資者

置業家居 2021/02/27

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【何文田】新地何文田Prince Central位置坐落何文田太子道西195號，樓層總數18層，提供101伙單位，戶型由開放式至4房單位，面積251至1,351平方呎，預計關鍵日期為2022年3月22

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欄名 : 封面故事

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