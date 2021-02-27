Prince Central 主打細戶 料吸投資者 置業家居 2021/02/27 分享： 【何文田】新地何文田Prince Central位置坐落何文田太子道西195號，樓層總數18層，提供101伙單位，戶型由開放式至4房單位，面積251至1,351平方呎，預計關鍵日期為2022年3月22 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 今日 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園 今日 尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園 安峯位處全新區 銷情未能反映市況 今日 安峯位處全新區 銷情未能反映市況 維港滙I 最快下周公布價單 今日 維港滙I 最快下周公布價單 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 今日 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 最新專欄文章 更多 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 今日 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 今日 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便 今日 ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 今日 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 維港滙I 最快下周公布價單 今日 維港滙I 最快下周公布價單 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入