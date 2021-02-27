晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客

【鴨脷洲】路勁、中國平安及港鐵旗下鴨脷洲港島南岸第1期晉環，現時正申請預售樓花同意書，發展商表示，期望能夠趕及在第一季開售，最遲第二季推出市場。項目示範單位已準備就緒，批出預售後就會隨即推售。市傳晉環

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