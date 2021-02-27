晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 置業家居 2021/02/27 分享： 【鴨脷洲】路勁、中國平安及港鐵旗下鴨脷洲港島南岸第1期晉環，現時正申請預售樓花同意書，發展商表示，期望能夠趕及在第一季開售，最遲第二季推出市場。項目示範單位已準備就緒，批出預售後就會隨即推售。市傳晉環 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 今日 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園 今日 尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園 安峯位處全新區 銷情未能反映市況 今日 安峯位處全新區 銷情未能反映市況 維港滙I 最快下周公布價單 今日 維港滙I 最快下周公布價單 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 今日 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 最新專欄文章 更多 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 今日 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 今日 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便 今日 ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 今日 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 維港滙I 最快下周公布價單 今日 維港滙I 最快下周公布價單 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入