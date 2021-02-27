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ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便

置業家居 2021/02/27

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【旺角】市區盤向來搶手，而港鐵旺角站一帶近年較少有新盤推出，要數比較近期的新盤已是3年前入伙的SKYPARK。其中由信置、莊士及市建局合作旺角山東街新盤ONE SOHO，料最快3月登場。

ONE

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欄名 : 封面故事

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