ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便 置業家居 2021/02/27 分享： 【旺角】市區盤向來搶手，而港鐵旺角站一帶近年較少有新盤推出，要數比較近期的新盤已是3年前入伙的SKYPARK。其中由信置、莊士及市建局合作旺角山東街新盤ONE SOHO，料最快3月登場。 ONE ... 欄名 : 封面故事 相關文章 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 今日 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園 今日 尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園 安峯位處全新區 銷情未能反映市況 今日 安峯位處全新區 銷情未能反映市況 維港滙I 最快下周公布價單 今日 維港滙I 最快下周公布價單 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 今日 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 最新專欄文章 更多 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 今日 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 今日 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 今日 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 今日 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 維港滙I 最快下周公布價單 今日 維港滙I 最快下周公布價單 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入