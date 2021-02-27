瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標

【何文田】3月頭炮新盤何文田新盤瀚名，共提供73個單位，實用面積介乎298至1,990平方呎，戶型由1房至4房間隔，1房有60伙，佔全盤約8成。發展商推出2伙單位於3月1日起招標。

瀚名位於低密度豪宅區

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