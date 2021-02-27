  • 20°C
香港時間 : 2021227日 (六) 01:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標

置業家居 2021/02/27

分享：

【何文田】3月頭炮新盤何文田新盤瀚名，共提供73個單位，實用面積介乎298至1,990平方呎，戶型由1房至4房間隔，1房有60伙，佔全盤約8成。發展商推出2伙單位於3月1日起招標。

瀚名位於低密度豪宅區

...

欄名 : 封面故事

相關文章

3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境
今日
3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境
尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園
今日
尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園
安峯位處全新區 銷情未能反映市況
今日
安峯位處全新區 銷情未能反映市況
維港滙I 最快下周公布價單
今日
維港滙I 最快下周公布價單
Prince Central 主打細戶 料吸投資者
今日
Prince Central 主打細戶 料吸投資者

最新專欄文章 更多

3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境
今日
3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境
ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便
今日
ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便
晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客
今日
晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客
Prince Central 主打細戶 料吸投資者
今日
Prince Central 主打細戶 料吸投資者
維港滙I 最快下周公布價單
今日
維港滙I 最快下周公布價單

上一篇文章

ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便

下一篇文章

政府拓地困難 未來私樓供應量難達標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？