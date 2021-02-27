瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 置業家居 2021/02/27 分享： 【何文田】3月頭炮新盤何文田新盤瀚名，共提供73個單位，實用面積介乎298至1,990平方呎，戶型由1房至4房間隔，1房有60伙，佔全盤約8成。發展商推出2伙單位於3月1日起招標。 瀚名位於低密度豪宅區 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 今日 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園 今日 尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園 安峯位處全新區 銷情未能反映市況 今日 安峯位處全新區 銷情未能反映市況 維港滙I 最快下周公布價單 今日 維港滙I 最快下周公布價單 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 今日 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 最新專欄文章 更多 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 今日 3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便 今日 ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 今日 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 今日 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 維港滙I 最快下周公布價單 今日 維港滙I 最快下周公布價單 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入