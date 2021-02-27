3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境 置業家居 2021/02/27 分享： 疫苗到港，疫情有望回穩，發展商加快推盤步署。根據本刊統計，3月有8個全新盤有機會開售，涉及逾3,000伙，集中在豪宅項目。 3月多個全新盤齊發，共有8個盤有機會開售，涉及3,176伙，集中在市區及港島的 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園 今日 尚悅‧天城 現樓洋房 戶戶備花園 安峯位處全新區 銷情未能反映市況 今日 安峯位處全新區 銷情未能反映市況 維港滙I 最快下周公布價單 今日 維港滙I 最快下周公布價單 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 今日 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 今日 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 最新專欄文章 更多 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 今日 瀚名 位處喇沙利道 推2伙招標 ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便 今日 ONE SOHO 1房佔85% 交通購物便 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 今日 晉環 港鐵上蓋海景盤 主攻換樓客 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 今日 Prince Central 主打細戶 料吸投資者 維港滙I 最快下周公布價單 今日 維港滙I 最快下周公布價單 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入