3月新盤百花齊放 逾3,000伙供應大軍壓境

疫苗到港，疫情有望回穩，發展商加快推盤步署。根據本刊統計，3月有8個全新盤有機會開售，涉及逾3,000伙，集中在豪宅項目。

3月多個全新盤齊發，共有8個盤有機會開售，涉及3,176伙，集中在市區及港島的

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