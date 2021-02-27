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今年推6盤涉2,400伙 料收益逾$200億

置業家居 2021/02/27

分享：

會德豐地產主席梁志堅預期，今年疫情好轉，復甦機會大，集團今年將推6盤約2,400伙，預期今年售樓收益可超過$200億，較去年為多。會德豐地產去年全年售逾1,000伙住宅單位，套現約$116億，連同日出

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欄名 : 新盤速遞

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