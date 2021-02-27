今年推6盤涉2,400伙 料收益逾$200億 置業家居 2021/02/27 分享： 會德豐地產主席梁志堅預期，今年疫情好轉，復甦機會大，集團今年將推6盤約2,400伙，預期今年售樓收益可超過$200億，較去年為多。會德豐地產去年全年售逾1,000伙住宅單位，套現約$116億，連同日出 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 尚瓏 擬下月上樓書 最快4月推售 今日 尚瓏 擬下月上樓書 最快4月推售 SEA TO SKY加推最後103伙 折實$796.3萬起 今日 SEA TO SKY加推最後103伙 折實$796.3萬起 最新專欄文章 更多 尚瓏 擬下月上樓書 最快4月推售 今日 尚瓏 擬下月上樓書 最快4月推售 SEA TO SKY加推最後103伙 折實$796.3萬起 今日 SEA TO SKY加推最後103伙 折實$796.3萬起 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 2021/02/20 ONE SOHO 322伙最快3月推 最細約260呎起 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 2021/02/20 瀚名首推2伙下月招標 折實指引價約$3,588萬 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 2021/02/20 尚悅‧天城昨上樓書 擬下周開放現樓示位 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入