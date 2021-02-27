尚瓏 擬下月上樓書 最快4月推售

百利保及富豪國際酒店集團早前舉行新春團拜，百利保執行董事兼首席營運官范統表示，集團旗下位於西營盤皇后大道西160號的項目尚瓏，共提供130伙，面積204至483平方呎，戶型涵蓋開放式至3房。項目預料於

...