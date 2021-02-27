爾巒4房特色戶 $1,068萬沽出 置業家居 2021/02/27 分享： 【二手市況】錦上路站附近一帶甚少中座以及高座住宅，要數最近的中低密度大型屋苑已是爾巒。爾巒環境清靜，合共提供約800單位，當中包括25座分層住宅，以及另外48幢臨河別墅。 中原副區域營業經理王勤學指，爾 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 錦上路站發展項目第1期 涉約2,200伙 擬年內推售 今日 錦上路站發展項目第1期 涉約2,200伙 擬年內推售 爾巒 四正光猛 今日 爾巒 四正光猛 最新專欄文章 更多 錦上路站發展項目第1期 涉約2,200伙 擬年內推售 今日 錦上路站發展項目第1期 涉約2,200伙 擬年內推售 爾巒 四正光猛 今日 爾巒 四正光猛 海珀挾雙鐵路優勢 開放式月租$1.28萬起 今日 海珀挾雙鐵路優勢 開放式月租$1.28萬起 僅少瑕疵需執修 露台門不貼框恐「撇雨」【獲82分】 今日 僅少瑕疵需執修 露台門不貼框恐「撇雨」【獲82分】 下年度推15幅住宅地 潛在供應約1.65萬伙 今日 下年度推15幅住宅地 潛在供應約1.65萬伙 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入