爾巒 四正光猛 置業家居 2021/02/27 分享： 單位：珍諾華大道5座中層C室 面積：471平方呎 叫價：$675萬 呎價：$14,331 資料提供：中原（96380380） 作者：梁子謙、馮詠欣 責任編輯：郭慧敏 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 錦上路站發展項目第1期 涉約2,200伙 擬年內推售 今日 錦上路站發展項目第1期 涉約2,200伙 擬年內推售 爾巒4房特色戶 $1,068萬沽出 今日 爾巒4房特色戶 $1,068萬沽出 最新專欄文章 更多 錦上路站發展項目第1期 涉約2,200伙 擬年內推售 今日 錦上路站發展項目第1期 涉約2,200伙 擬年內推售 爾巒4房特色戶 $1,068萬沽出 今日 爾巒4房特色戶 $1,068萬沽出 海珀挾雙鐵路優勢 開放式月租$1.28萬起 今日 海珀挾雙鐵路優勢 開放式月租$1.28萬起 僅少瑕疵需執修 露台門不貼框恐「撇雨」【獲82分】 今日 僅少瑕疵需執修 露台門不貼框恐「撇雨」【獲82分】 下年度推15幅住宅地 潛在供應約1.65萬伙 今日 下年度推15幅住宅地 潛在供應約1.65萬伙 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入