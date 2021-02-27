  • 20°C
香港時間 : 2021227日 (六) 01:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

爾巒 四正光猛

置業家居 2021/02/27

分享：

單位：珍諾華大道5座中層C室

面積：471平方呎

叫價：$675萬

呎價：$14,331

資料提供：中原（96380380）

作者：梁子謙、馮詠欣

責任編輯：郭慧敏

...

欄名 : 樓市熱話

相關文章

錦上路站發展項目第1期 涉約2,200伙 擬年內推售
今日
錦上路站發展項目第1期 涉約2,200伙 擬年內推售
爾巒4房特色戶 $1,068萬沽出
今日
爾巒4房特色戶 $1,068萬沽出

最新專欄文章 更多

錦上路站發展項目第1期 涉約2,200伙 擬年內推售
今日
錦上路站發展項目第1期 涉約2,200伙 擬年內推售
爾巒4房特色戶 $1,068萬沽出
今日
爾巒4房特色戶 $1,068萬沽出
海珀挾雙鐵路優勢 開放式月租$1.28萬起
今日
海珀挾雙鐵路優勢 開放式月租$1.28萬起
僅少瑕疵需執修 露台門不貼框恐「撇雨」【獲82分】
今日
僅少瑕疵需執修 露台門不貼框恐「撇雨」【獲82分】
下年度推15幅住宅地 潛在供應約1.65萬伙
今日
下年度推15幅住宅地 潛在供應約1.65萬伙

上一篇文章

爾巒4房特色戶 $1,068萬沽出

下一篇文章

NOC Coffee入選亞洲TOP 50 疫市開新店進駐將軍澳南
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？