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開第6分店 將軍澳舖佔地4,000呎

置業家居 2021/02/27

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【疫市擴充】疫情令各行各業都受影響，餐飲業更是首當其衝，而NOC Coffee選擇在疫市中擴充，於將軍澳開設第6間分店，佔地約4,000平方呎，亦是首間選址新界的店舖。

Benny表示，疫情對普遍餐飲業

...

欄名 : 地區‧人‧情

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