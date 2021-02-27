開第6分店 將軍澳舖佔地4,000呎 置業家居 2021/02/27 分享： 【疫市擴充】疫情令各行各業都受影響，餐飲業更是首當其衝，而NOC Coffee選擇在疫市中擴充，於將軍澳開設第6間分店，佔地約4,000平方呎，亦是首間選址新界的店舖。 Benny表示，疫情對普遍餐飲業 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 NOC Coffee入選亞洲TOP 50 疫市開新店進駐將軍澳南 今日 NOC Coffee入選亞洲TOP 50 疫市開新店進駐將軍澳南 最新專欄文章 更多 NOC Coffee入選亞洲TOP 50 疫市開新店進駐將軍澳南 今日 NOC Coffee入選亞洲TOP 50 疫市開新店進駐將軍澳南 ACX@北角匯全新迷你影院 千幾蚊包場邊按摩邊睇戲 2021/02/20 ACX@北角匯全新迷你影院 千幾蚊包場邊按摩邊睇戲 宏寰文化傳播 首辦戲院 2021/02/20 宏寰文化傳播 首辦戲院 元盛興潮式醬油第四代接棒 承載經典80多年 2021/02/06 元盛興潮式醬油第四代接棒 承載經典80多年 夫妻檔疫市擴充 茶味主題Cafe 進攻大學飯堂 2021/01/30 夫妻檔疫市擴充 茶味主題Cafe 進攻大學飯堂 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入