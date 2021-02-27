NOC Coffee入選亞洲TOP 50 疫市開新店進駐將軍澳南 置業家居 2021/02/27 分享： 如果你平日喜歡去咖啡店，相信對NOC這個品牌絕不陌生。日前獲國際旅遊網站Big 7 Travel列為亞洲50間最佳咖啡店之一的NOC Coffee Co.，由80後老闆梁達（Benny）夥拍「第一屆香 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 開第6分店 將軍澳舖佔地4,000呎 今日 開第6分店 將軍澳舖佔地4,000呎 最新專欄文章 更多 開第6分店 將軍澳舖佔地4,000呎 今日 開第6分店 將軍澳舖佔地4,000呎 ACX@北角匯全新迷你影院 千幾蚊包場邊按摩邊睇戲 2021/02/20 ACX@北角匯全新迷你影院 千幾蚊包場邊按摩邊睇戲 宏寰文化傳播 首辦戲院 2021/02/20 宏寰文化傳播 首辦戲院 元盛興潮式醬油第四代接棒 承載經典80多年 2021/02/06 元盛興潮式醬油第四代接棒 承載經典80多年 夫妻檔疫市擴充 茶味主題Cafe 進攻大學飯堂 2021/01/30 夫妻檔疫市擴充 茶味主題Cafe 進攻大學飯堂 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入