NOC Coffee入選亞洲TOP 50 疫市開新店進駐將軍澳南

如果你平日喜歡去咖啡店，相信對NOC這個品牌絕不陌生。日前獲國際旅遊網站Big 7 Travel列為亞洲50間最佳咖啡店之一的NOC Coffee Co.，由80後老闆梁達（Benny）夥拍「第一屆香

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