香港全無懸念的蟬聯全球最難負擔樓價城市首席排名。樓價高企，即使是透過高成數按揭入市，可能也要耗費數年時間儲蓄首期。但大家仍不時看到買家撻訂的報道，動輒損失數以十萬元的訂金。其實，又有沒有方法避免跌入「撻訂」陷阱？

買家撻訂（未能完成交易，簽署臨時買賣合約時的訂金被賣方沒收）的成因眾多，但可概括為兩大類原因。第一，買家本身的問題，包括收入不足（可分為本來的收入已經不足、或突然失業而收入下跌）、收入證明不獲貸款機構信納、信貸紀錄不良、申請人本身不符相關按揭成數資格等，都可能會影響按揭的申請。

第二種情況是物業本身估價問題，例如二手樓的業權有問題、一手樓花建築期交樓遇上樓價下跌等，都可能會影響按揭批核。買家如果未能取得所需的貸款額度，自己又沒有流動資金支付樓價，往往便要取消交易。

了解自身負擔能力 買樓勿超預算

以上問題，有部分是可以避免的。以第一類原因，即借款人本身的問題來說，撇開突然失業此類意外事件，其他情況在一定程度下都可避免。尤其是「收入不足申請按揭」，很多時都是出於買家對現有的按揭指引欠缺了解，如果事前肯花一點工夫，先了解一下自己的按揭負擔能力、心儀物業可借取的成數上限，都可避免購入高於預算的物業。此外，準買家也可考慮，在入市前先查閱自己的信貸紀錄，看看評級會否過低（例如低於E，便較有可能影響按揭申請）、以及清空遺忘多時的欠款、都有助於減少按揭被拒批、導致撻訂的機會。

在物業方面，如果購買的是二手樓，宜先利用多家銀行的網上估價服務，避免以偏高價錢購入單位，導致按揭估價不足。如果購買的是一手樓，又用即供期付款，一般不會有估價不足的問題。

請親人作擔保 準備充裕流動資金

但如果用的是較長的成交期付款安排，便要留意大市走向，如果碰上樓價大幅調整，便可能出現成交前申請按揭卻估價不足的問題。此方面的風險便較難規避，但也有應對的方法。其中之一是自己先預留一定凡緩衝空間，例如手上資金足以應付$800萬物業的首期，可考慮將購買物業的樓價稍向下調，萬一購入的單位估價不足，又或自身因素未獲銀行批足所需樓按金額，也有較多的流動資金可應付差額。其次，即使本身的收入足以應付樓按申請，在置業前仍可考慮與親人商討，準備作樓按擔保人，進一步減少意外出現，導致撻訂收場的風險。

▲ 筆者提醒準買家，入市前先了解自己的按揭負擔能力、心儀物業可借取的成數上限，可避免購入高於預算的物業，以免跌入「撻訂」陷阱。（資料圖片）