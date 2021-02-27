【鉑金獎：推介1】Sfumato Shelving System天際綫儲物組合 置業家居 2021/02/27 分享： 由波斯尼亞設計公司FILTER為克羅地亞傢俬品牌Nunc創作的模組式儲物組合，榮獲年度至尊大獎。儲物式傢俬向來離不開常規化綫條，因此，設計師想出以天際綫重新包裝，透過高高低低永無休止的層架高度，變成家 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 A' Design Award & Competition 2020 非凡創意反思人生 今日 A' Design Award & Competition 2020 非凡創意反思人生 【金獎：推介2】Dhyan Chaise Lounge改變氣場及風水 今日 【金獎：推介2】Dhyan Chaise Lounge改變氣場及風水 【銀獎：推介3】Acorn Leisure Chair脊柱造型椅可儲物 今日 【銀獎：推介3】Acorn Leisure Chair脊柱造型椅可儲物 【銀獎：推介4】One Line Garden Furniture太陽能充電傢俬 今日 【銀獎：推介4】One Line Garden Furniture太陽能充電傢俬 【銀獎：推介5】Cilindro Desk隱藏式工作間 今日 【銀獎：推介5】Cilindro Desk隱藏式工作間 最新專欄文章 更多 A' Design Award & Competition 2020 非凡創意反思人生 今日 A' Design Award & Competition 2020 非凡創意反思人生 【銀獎：推介7】It's a Metaphor Table以餐枱諷刺社會 今日 【銀獎：推介7】It's a Metaphor Table以餐枱諷刺社會 【銀獎：推介6】Move it System流動式密碼鎖文件櫃 今日 【銀獎：推介6】Move it System流動式密碼鎖文件櫃 【銀獎：推介5】Cilindro Desk隱藏式工作間 今日 【銀獎：推介5】Cilindro Desk隱藏式工作間 【銀獎：推介4】One Line Garden Furniture太陽能充電傢俬 今日 【銀獎：推介4】One Line Garden Furniture太陽能充電傢俬 家具 共享平台 新冠肺炎 頒獎禮 風水 意大利 家居 設計 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入