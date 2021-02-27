【鉑金獎：推介1】Sfumato Shelving System天際綫儲物組合

由波斯尼亞設計公司FILTER為克羅地亞傢俬品牌Nunc創作的模組式儲物組合，榮獲年度至尊大獎。儲物式傢俬向來離不開常規化綫條，因此，設計師想出以天際綫重新包裝，透過高高低低永無休止的層架高度，變成家

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