【銀獎：推介3】Acorn Leisure Chair脊柱造型椅可儲物

以原色橡木裝嵌、黑色噴油鐵器鑄造而成的多功能座椅，獲頒年度銀獎。曾於瀋陽魯迅美術學院美術館展出的創意傢俬，由魏敬業、陳玉凡、王瑞林及賈卓航合作完成，靈感來自橡果（橡木的果實）。符合人體工學設計的椅子，

...