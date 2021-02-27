【銀獎：推介3】Acorn Leisure Chair脊柱造型椅可儲物 置業家居 2021/02/27 分享： 以原色橡木裝嵌、黑色噴油鐵器鑄造而成的多功能座椅，獲頒年度銀獎。曾於瀋陽魯迅美術學院美術館展出的創意傢俬，由魏敬業、陳玉凡、王瑞林及賈卓航合作完成，靈感來自橡果（橡木的果實）。符合人體工學設計的椅子， ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 A' Design Award & Competition 2020 非凡創意反思人生 今日 A' Design Award & Competition 2020 非凡創意反思人生 【鉑金獎：推介1】Sfumato Shelving System天際綫儲物組合 今日 【鉑金獎：推介1】Sfumato Shelving System天際綫儲物組合 【金獎：推介2】Dhyan Chaise Lounge改變氣場及風水 今日 【金獎：推介2】Dhyan Chaise Lounge改變氣場及風水 【銀獎：推介4】One Line Garden Furniture太陽能充電傢俬 今日 【銀獎：推介4】One Line Garden Furniture太陽能充電傢俬 【銀獎：推介5】Cilindro Desk隱藏式工作間 今日 【銀獎：推介5】Cilindro Desk隱藏式工作間 最新專欄文章 更多 A' Design Award & Competition 2020 非凡創意反思人生 今日 A' Design Award & Competition 2020 非凡創意反思人生 【銀獎：推介7】It's a Metaphor Table以餐枱諷刺社會 今日 【銀獎：推介7】It's a Metaphor Table以餐枱諷刺社會 【銀獎：推介6】Move it System流動式密碼鎖文件櫃 今日 【銀獎：推介6】Move it System流動式密碼鎖文件櫃 【銀獎：推介5】Cilindro Desk隱藏式工作間 今日 【銀獎：推介5】Cilindro Desk隱藏式工作間 【銀獎：推介4】One Line Garden Furniture太陽能充電傢俬 今日 【銀獎：推介4】One Line Garden Furniture太陽能充電傢俬 家具 共享平台 新冠肺炎 頒獎禮 風水 意大利 家居 設計 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入