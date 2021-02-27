【銀獎：推介4】One Line Garden Furniture太陽能充電傢俬

榮獲年度銀獎的戶外傢俬系列，以噴粉鐵器及鋁材鑄造而成，出自波蘭設計師Jaroslaw Markowicz手筆。隨着大家對移動設備的充電需求增加，設計師首創這個結合太陽能板的傢俬系列，而且適用於室內環境

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