【銀獎：推介5】Cilindro Desk隱藏式工作間

由葡萄牙設計師Miguel Arruda創作的圓柱體書枱連儲物櫃，是年度銀獎設計之一。以兩個鉸位連接的半圓形傢俬，一邊是儲物式層架，另一邊是摺合式書枱，枱腳以伸縮設計，伸長後可固定支撑枱板，確保使用安

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