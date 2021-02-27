【銀獎：推介5】Cilindro Desk隱藏式工作間 置業家居 2021/02/27 分享： 由葡萄牙設計師Miguel Arruda創作的圓柱體書枱連儲物櫃，是年度銀獎設計之一。以兩個鉸位連接的半圓形傢俬，一邊是儲物式層架，另一邊是摺合式書枱，枱腳以伸縮設計，伸長後可固定支撑枱板，確保使用安 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 A' Design Award & Competition 2020 非凡創意反思人生 今日 A' Design Award & Competition 2020 非凡創意反思人生 【鉑金獎：推介1】Sfumato Shelving System天際綫儲物組合 今日 【鉑金獎：推介1】Sfumato Shelving System天際綫儲物組合 【金獎：推介2】Dhyan Chaise Lounge改變氣場及風水 今日 【金獎：推介2】Dhyan Chaise Lounge改變氣場及風水 【銀獎：推介3】Acorn Leisure Chair脊柱造型椅可儲物 今日 【銀獎：推介3】Acorn Leisure Chair脊柱造型椅可儲物 【銀獎：推介4】One Line Garden Furniture太陽能充電傢俬 今日 【銀獎：推介4】One Line Garden Furniture太陽能充電傢俬 最新專欄文章 更多 A' Design Award & Competition 2020 非凡創意反思人生 今日 A' Design Award & Competition 2020 非凡創意反思人生 【銀獎：推介7】It's a Metaphor Table以餐枱諷刺社會 今日 【銀獎：推介7】It's a Metaphor Table以餐枱諷刺社會 【銀獎：推介6】Move it System流動式密碼鎖文件櫃 今日 【銀獎：推介6】Move it System流動式密碼鎖文件櫃 【銀獎：推介4】One Line Garden Furniture太陽能充電傢俬 今日 【銀獎：推介4】One Line Garden Furniture太陽能充電傢俬 【銀獎：推介3】Acorn Leisure Chair脊柱造型椅可儲物 今日 【銀獎：推介3】Acorn Leisure Chair脊柱造型椅可儲物 家具 共享平台 新冠肺炎 頒獎禮 風水 意大利 家居 設計 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入