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天晉1期港鐵上蓋佔地利 2房入場價$980萬起

置業家居 2021/02/27

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天晉位於將軍澳唐賢街9號，是由新地與港鐵合作發展的住宅項目，2012年12月入伙，屋苑提供1,028個單位。

天晉1期設有6座（第1至3座及第6至8座），分別為樓高45層的第1座「天鑽海」及第8座「皇鑽

...

欄名 : 屋苑精明眼

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