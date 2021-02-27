天晉1期港鐵上蓋佔地利 2房入場價$980萬起 置業家居 2021/02/27 分享： 天晉位於將軍澳唐賢街9號，是由新地與港鐵合作發展的住宅項目，2012年12月入伙，屋苑提供1,028個單位。 天晉1期設有6座（第1至3座及第6至8座），分別為樓高45層的第1座「天鑽海」及第8座「皇鑽 ... 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 天晉1期望開揚景 叫價$1,000萬 今日 天晉1期望開揚景 叫價$1,000萬 天晉1期裝修溫馨 叫價$980萬 今日 天晉1期裝修溫馨 叫價$980萬 最新專欄文章 更多 天晉1期裝修溫馨 叫價$980萬 今日 天晉1期裝修溫馨 叫價$980萬 天晉1期望開揚景 叫價$1,000萬 今日 天晉1期望開揚景 叫價$1,000萬 RESIDENCE 譽88 屋則多元$620萬起入場 2021/02/06 RESIDENCE 譽88 屋則多元$620萬起入場 RESIDENCE 譽88 廳房實用 叫價$698萬 2021/02/06 RESIDENCE 譽88 廳房實用 叫價$698萬 RESIDENCE 譽88 景觀開揚 叫價$920萬 2021/02/06 RESIDENCE 譽88 景觀開揚 叫價$920萬 天晉 將軍澳 物業買賣 物業出租 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入