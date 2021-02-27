債息升市場動盪 留神儲局應對招數

美國長期債息持續上升，觸發環球股市急挫，皆因美國經濟有好轉迹象，疊加供應鏈不暢順，推高零部件價格，令市場擔心通脹升溫。惟美國經濟復甦仍存隱憂，未有條件收水，市場似乎不滿儲局只出口術，正在倒逼儲局出招。為免金融震盪拖慢經濟復甦步伐，儲局有必要盡快出招穩住市場信心。

救經濟需發債 債息提早飈升

美股三大指數周四大跌1.8%至3.5%不等，觸發美股急跌的導火綫，是美國十年期債息一度升穿1.6厘，引發拋售潮。事實上，十年期債息由本月初1.09厘，急升至昨天1.5厘，升幅約37%，反映市場對未來通脹和加息預期非常憂慮。

長債息率急升，與美國有6,646萬人接種疫苗，令過去7天平均每日新增確診由上月底25萬宗減至現時7.2萬宗，疫情趨緩，經濟好轉可反映在1月經濟數據，如零售銷售按月升5.3%，而非農新增職位由負轉正。

可是供應鏈卻出現不暢順，美國以至全球車廠都出現芯片荒，導致車廠要減產或停產，芯片價格更傳上漲10%至20%，令人擔心生產成本漲幅最終轉嫁給消費者，從而推高通脹。美國1月PPI（Producer Price Index生產者物價指數，反映生產成本）按月上升1.3%，是2009年以來最大升幅，加劇了市場對通脹的憂慮，擔心儲局會提前收水，令債息持續上升。

此外，拜登政府提出的1.9萬億美元紓困方案，昨天提交眾議院全體表決。派錢救經濟以至未來谷基建的資金，主要靠發長債，正正因為當局將要發更多債，債供應多便價跌息升，先行反映在市場長債息率，令其息率持續上升。債息升意味資金成本上升，對靠借平錢拓展業務的企業，尤其高估值的科網股不利，這解釋連日科網股大跌的原因。

北水沽貨套利 加大港股跌幅

港股昨天跌逾千點，跌勢比美股更急更多，除了因美債息升外，還與北水眼看外圍市況波動，寧願先行沽貨獲利套現，令北水淨流出在周三和昨天合共275.6億元。正正因為北水流出，放大港股跌幅和波動性。

美債息持續上升，導致金融市場波動，儲局主席鮑威爾深知這對經濟剛有好轉的美國經濟不利，尤其復甦速度並不穩健，加上疫情只是趨緩，距離全民接種疫苗仍有一段距離，疫苗能否對付變種病毒仍是未知之數。因此，他日前在國會聽證會上表明通脹仍然疲軟，且低於2%長期目標，明言短期不會改變貨幣政策，就是希望能穩住市場信心。

可是市場眼見通脹有升溫趨勢，對鮑威爾的保證信心不大，債息不跌反升。市場似乎正在倒逼儲局出更實在的招數，如增加買債規模，來穩住市場和資產價格，以免金融頻密震盪拖慢經濟復甦步伐。

環球經濟復甦步伐緩慢，各地央行繼續放水穩經濟、資金氾濫的格局未變，但在風高浪急的環境下，投資者須做好風險管理，避免盲目高追高估值的科網股，趁大市調整時，重新審視自己的投資組合，近期高科技及新經濟股回調，有優質資產及盈利能力的價值股受歡迎，大家投資時要考慮這些市場變化。

責任編輯：李青