羅密歐不是Roger 國際音標代碼有規矩

老戲骨吳孟達因肝癌離世，令人惋惜。他和周星馳合作無數，《逃學威龍》中有一場作弊橋段。話說在考試中，周星馳掏出大哥大向吳孟達求助，吳孟達將蘋果、香蕉等拋向教室窗門，意思為蘋果（apple）選A，香蕉（banana）選B。日常生活中例如電話銀行服務，為免說英文單字母對方聽錯，香港人習慣用A for Apple，B for Boy，C說成Cat，D讀Dog之類。近日興講移民英國，如果在當地長居，拼出英文名、電郵等，是不用A For Apple，又或者B for Boy之類的，要用上一套國際拼寫音標代碼標準。

這套代碼標準在香港亦通用，當駕車被交通警截停查車時，大家也聽過警察和電台溝通，讀車牌、身份證號碼時，A讀成Alpha、B是Bravo、C是Charlie等代號，作用也是為了避免讀到發音近似的英文字母，混淆聽錯了。我們平常用，對方聽得明就可以，國際間軍事機構、民航通訊就必須用統一的標準，機場控制塔與機師對話，以及民用無綫電通訊都使用這一套。它叫做「北約音標字母」（NATO phonetic alphabet），正式名稱「國際無綫電通話拼寫字母」（International radiotelephony spelling alphabet）。

65年前今天，即1956年3月1日獲北約正式採用。全套如下：A（Alpha）、B（Bravo）、C（Charlie）、D（Delta）、E（Echo）、F（Foxtrot）、G（Golf）、H（Hotel）、I（India）、J（Juliett）、K（Kilo）、L（Lima）、M（Mike）、N（November）、O（Oscar）、P（Papa）、Q（Quebec）、R（Romeo）、S（Sierra）、T（Tango）、U（Uniform）、V（Victor）、W（Whiskey）、X（X-ray）、Y（Yankee）、Z（Zulu）。

在20世紀初，受早期無綫電技術及無綫電干擾問題通訊錯誤，飛行開始使用特定詞來表示那些容易混淆的字母。1927年，國際電信聯盟（International Telecommunication Union ITU）開發制定首套音標字母，以不同城市作為代號，如Amsterdam, Baltimore, Casablanca, Denmark, Edison, Florida……等，以一個指定的城市代表某個字母，一般商業航空都使用。

不過，在軍事方面，不同國家又有自己一套，如二戰時美軍採用叫「Able Baker alphabet」的一套字母標準，以Able, Baker, Charlie, Dog, Easy, Fox, George, How……等代替字母，之後英軍亦用。由於使用ITU音標字母的國家不一定說英語，即使說英語的國家也有不同口音，於是不少國家搞出自己的音標字母。

民航組織 統一用北約音標字母

二戰之後，進一步衍生對一套通用音標字母的需求，尤其國際民航業。國際航空運輸協會（International Air Transport Association IATA）修訂出一套最合乎英、法及西班牙語一起用的26個選字，代替26個英文字母。選字包括人名、地名、常用字等。據說經過逾30個國籍的人反覆測試，包括讀音、理解度等而制定，1951年11月起於航空業界實施。它和今天採用的有少許分別，例如用Coca不是Charlie，用Gold不用Golf，Metro不是Mike等。至於各國軍事及北約，卻仍然使用「Able Baker alphabet」。後來，聯合國屬下專責管理和發展國際民用航空事務的機構，國際民航組織（International Civil Aviation Organization ICAO）討論並接納了一套修訂建議，正式統一為今天的「北約音標字母」，1956年3月在北約成員國生效。數年後，國際電信聯盟亦正式採用，即是除了軍事、民航，亦應用於民用業餘無綫電通訊。

除了Alpha、Bravo、Charlie等，喜歡看戰爭電影的朋友，可能對Roger或Roger that不陌生，有時一名軍官透過無綫電下達命令，另一頭的士兵聽完回覆Roger that，即收到的意思。為何不是John that、Peter that？據說1920年代後，已有人用Roger代替R，而Roger和Receive（收到）的字首都是R，Roger that在二戰期間大量採用，成為軍隊溝通常用語，於是更紅，甚至《牛津英語詞典》也收錄，同樣解作「收到」。其實，在現今全球通用的「北約音標字母」中，R以Romeo（羅密歐）代表，而非Roger，但Roger或Roger that似乎已經深入人心，有時連魅力沒法擋的羅密歐也只好讓一下。

數字軍用術語 內地民用普遍

說說中國，軍事應用術語道理一樣，0至9十個數字在軍事上廣泛運用，各軍兵種無一例外，特別在炮兵通訊經常用到，方向多少？距離多少？座標多少？弄不好打到自己人頭上。解放軍士兵來自全國各省區，地方口音不同，很多人會把1和7講得差不多，6和9亦容易聽錯，加上戰場環境很嘈，所以必須改良部分數字發音。軍語使用作了改動：1唸（ど/yao）、2唸（兩）、7唸（拐）、9讀（勾）、0讀作（洞）。3、4、5、6、8讀音沒變，依舊讀參、肆、伍、六、八，例如……007，讀成洞洞拐，112就是yao yao兩。數字軍語現在內地民用也很普遍，如緊急電話號碼「110」一般讀成「yao yao零」，而非「壹壹零」，如果有人讀成「yao yao洞」，此人多半當過兵。

日前，北約秘書長斯托爾騰貝格（Jens Stoltenberg）說，北約正考慮把中國納入其正式總體戰略文件，以認真思考如何因應中國及其軍事崛起。他又指中國崛起，對跨大西洋安全造成後果，西方緊密盟友必須加強聯繫，北約可能與澳洲和日本等非北約成員，締結新關係網。事實上隨着中國崛起，多年前已有聲音說成立「亞洲版北約」對抗中國。

美國新任亞洲政策高官坎貝爾（Kurt Campbell）最近撰寫文章，提出透過擴充由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue, The Quad），形成「亞洲小北約」對抗亞洲區內「軍事威懾」。有報道指出，英國政府對加入類似圈子有興趣云云，但美國迄今尚未發出邀請。我即時想，如果歐美與北約和中國公開鬧翻了，不知道中國還會不會採用「北約音標字母呢」？

內地亦曾經有聲音提出，不要再直接套用外文縮寫作為中國軍隊用語，例如Radar譯為雷達，Sonar譯作聲納。這些主要是美國和西方軍隊創造出來，然後通過刊物或媒體傳播到其他國家，人家跟着用。這種聲音認為這些習慣一直下去，只會造成愈來愈多外文縮寫詞，卻沒有中國話。我覺得部分用語中國化也OK，但國際間通用如民航通訊之類則宜保持統一，始終不是政客各有各講，或者前後不一。今天Roger，明天Sorry sir。