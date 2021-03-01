4招推動創科 數碼基建成關鍵

新一份《財政預算案》的創科部分，可以着眼幾個方面：

1）人才培訓，裝備未來

「奇趣IT識多啲」計劃向每所資助小學提供40萬，從小學培養學生對IT的興趣及認識；「創科實習計劃」恒常化，資助本地理科大學生體驗創科工作。這些項目有助香港提升本地的IT素養，也為智慧城市儲備更多人才，一旦經濟回到正軌，我們便可以把握機會。

2）電子政府，便民營商

政府表格和牌照申請會全面電子化，大部分政府繳費可電子支付；而研發中的企業版「智方便」，讓企業可作電子身份認證，便利電子商務，這是方便市民生活和營商的重要舉措。

資助創科 須設明確績效指標

電子政府雖好，但根據統計處去年公布的數字，逾49萬名、近35%的65歲以上長者沒有智能手機，因此在推動電子政府以至電子消費券時，應該考慮如何惠及這一群長者。

3）投資創科，促進產業化

財政司也加大對初創的融資支援，包括向科技園、數碼港注資共5.5億；也會在未來2年每年注資47.5億，以支持多個研發實驗室未來3年的工作。我期望這些研發計劃能促進研究成果產業化和商品化。

同時，如何量度成效也非常關鍵。2年前我已指出：政府已投入過千億公帑，在大中小學培訓人才、投資科研、促進初創，平均每個香港市民付出萬多元，究竟回報若干？創造了多少個職位？與其他地方相比又如何？政府應為這些投資設立明確的關鍵績效指標（KPI），以量度成效，也作為當局往後制定措施的指引。

4）數碼基建，智慧之本

香港在新冠肺炎疫情下展露了積累多時的問題，例如「三無大廈」的污水渠管便引起廣泛關注，預算案因此預留10億資助維修工程。

但2019年的資料顯示，全港「三無大廈」超過9,000幢，優先次序如何安排？如果平均分配，每幢大廈資助僅有11萬，金額是否足夠成疑。

假使政府能夠把內部數據整合，例如屋宇署（樓宇狀況、建築物內渠管紀錄）、渠務署（公共地方渠管紀錄）和政府統計處（劏房人口調查），結合業主的資料，便可針對性地作出改善措施。

整合政府數據 提升管治水平

整合政府內部數據也有助抗疫，綜合每幢大廈人口特徵，包括稅務局（住址、電話、國籍、配偶、同住父母、未成年子女）、教育局（學童年齡、住址、父母姓名、國籍）、醫管局（住址、年齡、電話）等資料，令當局的突擊封區行動更精準、資源調動更有效率。

要便利部門之間的數據整合互通，便需一個數碼基建：空間數據共享平台（CSDI）。這個平台預期2022年才能啟用，如果能夠加快步伐，將有助提升管治水平。

我希望政府能夠繼續切實推動創科，也致力建設數據基建，令年輕一代得享更優質的就業機會之餘，也令數據發揮真正的價值，促進管治效率，成就智慧城市。

▲ 財政司加大對初創的融資支援，包括向數碼港、科技園注資共5.5億元。（資料圖片）