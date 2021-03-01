麥當勞出「姜B餐」 夥姜濤推全新煙肉巨無霸

黛安收到風，麥當勞又有新產品，就係夥拍新世代icon姜濤（姜B），今日起推出煙肉巨無霸（Big Mac Bacon）！姜濤笑言自己姜B嘅B係「B for Bacon」㖭！

公關姊妹話，今日起「姜B餐」將獨家現身於麥當勞App，只要喺App內選取「姜B餐」電子優惠券，就可以享用姜B最喜愛嘅配搭，包括Big Mac Bacon、大薯條、大Coke Zero同4件麥樂雞配甜酸醬，推廣期仲可獲得隨機派發1套3張嘅「姜B卡」和限量巨無霸卡套。麥當勞App用戶仲可以憑電子優惠券，買Big Mac Bacon或Double Big Mac超值套餐，即減$5.

講起Big Mac，大家仲記唔記得當年嘅經典急口令？今次姜B就同大家發起「全民急口令」，只要以Big Mac急口令配上姜B全新舞步，及特製Big Mac IG濾鏡，喺IG上挑戰同姜B跳出急口令，再喺個人平台分享挑戰短片，同Hashtag麥當勞IG（@McDonaldsHK）和指定Hashtag，就可以參加挑戰喇。姜B會挑選做得最好嘅100位挑戰者，送出限量版Big Mac親筆簽名咕𠱸㗎。

本文轉載自《晴報》

▲ 今次Big Mac Bacon包裝盒大玩AR技術，只要scan包裝盒上嘅QR code就可以睇到姜B。

▲ 今次Big Mac Bacon包裝盒大玩AR技術，只要scan包裝盒上嘅QR code就可以睇到姜B。