速解公營檢測樽頸 免成防疫漏洞

港府在春節後，放寬限聚，配合推行新防疫措施，冀在檢測和追蹤方面做得更好，惟措施落實逾十天，疫情有回升迹象，深喉唾液檢測結果嚴重滯後。在檢測恒常化下，市民主動配合檢測和追蹤，港府須調配資源，讓各項配套措施落實到位，力爭24小時內有化驗結果，並加大宣傳讓更多人願意使用安心出行，才能有效遏疫。

檢測結果大滯後 違防疫三原則

昨天新增22宗確診，雖然比前天33宗有所回落，但涉及尖沙咀K11 Musea名潮食館的確診者再增10人，令該食肆感染群組累計增至44人。面對疫情反彈，政務司司長張建宗也在網誌中表示憂慮。

今次爆疫的食肆，當局迅速找到源頭，並追蹤到大部分食客，沒像之前歌舞群組般大規模擴散開去，很大程度與新防疫措施下食客須掃描安心出行二維碼或填寫個人資料有關。當局在爆疫後透過安心出行通知食客，不少人馬上做檢測並證實確診，但美中不足是15人留下不實資料，令當局無法聯絡，增加追蹤阻截病毒傳播的難度。

爆疫的商場昨日關閉兩天進行深度消毒，並自設流動檢測站，主動為租戶員工免費檢測，以免他們為檢測四出頻撲，希望讓員工盡早得知化驗結果復工，間接表達對公營檢測要等上10天仍遲遲沒結果的不滿。

檢測結果嚴重滯後是無法接受，因這有違「早識別、早發現、早隔離」的防疫原則，檢測愈遲有結果，帶菌者期間可能在社區廣泛播毒，易成防疫漏洞。醫管局解釋有市民等候逾1星期才收到檢測結果，因其中一間外判化驗所未能在48小時內提供化驗結果所致。

醫管局的解釋並不足以讓市民滿意，因當局在年初七放寬限聚措施時，規定食肆和一些重開處所的員工每兩周檢測一次，令檢測需求大增，2月平均每日檢測量逾7萬次，比1月大升70%。由私營化驗所營運的社區檢測中心每天預約採樣名額僅2.6萬個，餘下逾4.4萬個只能透過提交深喉唾液，交給政府化驗所處理。疫下市民收入大減，為了慳錢，大多選擇免費檢測，對公營檢測的需求有增無減。

市民檢測助追蹤 政府配套須到位

經過13個月抗疫，港府在推出這項恒常措施前，理應估算檢測量會大增，疊加封樓和封區強檢，政府化驗所是否可承受到突然大增的檢測量？若人手不足，衞生署應盡早開腔求助，將未能處理的樣本外判予多家私營機構，因後者仍有能力提升檢測量，切勿再讓早前因人手不足而導致有市民要等入營檢疫等到死慘劇重演。政府有充分資源，若能成功調配，並借助私營機構力量，有望短期解決檢測瓶頸。

政府推出新防疫政策，市民為了開工，願意配合恒常檢測、300萬人下載安心出行，以及積極響應接種疫苗，當前疫情反彈，當局更應趁勢調配資源，令各項配套措施做得更精準到位，切勿再有甩漏，並加強宣傳，使檢測須在24小時內有結果，病毒追蹤及時，疫苗安全可靠，讓控疫每個環節順暢運作，增加市民的信心和合作，務求爭取社區早日清零，經濟和社會復常。

責任編輯：楊雨