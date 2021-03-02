長假後開始跨城旅行，才深深感受到健康碼時代給出行帶來的改變。從境外進入中國（包括香港及外國）就不用說了，強行酒店隔離。就算長期身在內地，但如果要跨省出行，特別是出機場或高鐵站，先要搞掂健康碼，否則難以出閘。

但拿回鄉證人士在登錄健康碼時，或多或少都會出現問題，主因是有些出行記錄系統，並不辨識到回鄉證。簡單介紹一下，現在通行的健康碼，大概有三種，一是通過支付寶獲得、二是微信、三是該省份自設的行政app所生出來的碼。無論選擇任何一種，都要填寫過往14天是否在該省或海外這一條，然後是手機號碼、證件號碼、內地住址等。當登入時，經常碰到因拿的不是內地身份證，導致健康碼不能生成的問題。試過的解決方法是，選所在地之時，不要選現在剛到達的城市，而是選「國家政務服務平台」，才可以生成健康碼。

現在社會雖然氣氛好轉，但若要進入一些場館，像商場、戲院、交通站、寺廟的話，沒有健康碼都難以進入（食肆看來則鬆得多）。更令人覺得不方便的是，有些地點，除了要看健康碼，還要先掃碼登記，又要你關注此場所的微信公號，才讓你進入。反過來隨便想：要是沒有智能手機，那可能真的甚麼地方都不用去。

另有一樣更惱人的是，堂食點菜，好多餐廳都要你掃碼點餐。有一個二維碼貼在飯桌上，你掃進去點菜及付款。不想掃碼？可以，但服務生話要等人手幫你點，可能等足十分鐘，變相強迫你掃碼。但點餐時，也會取得你微信資料，更有些系統要取你的證件號碼和手機號等。之後，可能就接到針對性較強的消費推廣手機短信。