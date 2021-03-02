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最肥的肉

副刊版 2021/03/02

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不能外遊的日子只能經常在家扮旅行。有時候，家中的電視會播放着日本電視台的新聞，彷彿就在酒店裏，營造正在外遊的時空。

Bonnie提議：「你又不精於日語，看着新聞你也該不懂他在說甚麼。不如我們改看《孤獨的美食家》，近日你的胃口欠佳，或許可有助刺激一下食慾。」

「好提議，可以一試，看第四輯吧！那輯未看過。」我答道。

第一集，就是一人燒烤，Bonnie看得垂涎欲滴說：「好像很美味啊！」

「肯定啦！牛肉滿布雪花，牛小排的紅白色平衡排列，如果在香港吃一定價值不菲。」我淡淡然說道。

她賣口乖：「雪花肥牛我已經少吃，有時候在家吃的話，我還會將肥膏切走。」

我點點頭讚道：「囉嗦了你多年，總算有點改善。」

「我最愛吃牛舌，烤肉沒有牛舌好像有一絲失落。」她續說。

我立即提醒她：「你忘記了牛舌也屬高脂部位嗎？」

她不同意：「不！看不見肥膏啊！牛舌的顏色是紅褐色的，沒有白色的部分。」

「正確來說，是有點偏粉紅的，即是在原先紅色的肉中，平均地混入白色的肥膏，所以肉眼看不見。燒烤時，你將牛舌放在火上燒，不難看到火勢猛烈，這正反映當中的脂肪也有不少，每100克的牛舌，已經有224卡，相對於牛冧肉的145卡，相差甚遠。其實，牛舌已經並非最易中伏的高脂肉類，牛尾的熱量更很嚇人，同樣是100克，熱量已有250卡。不過，最恐怖的，大概是665卡的豬頸肉！它比豬腩肉還要肥呢！」我說。

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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