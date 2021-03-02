深受內地年輕人歡迎的視頻平台嗶哩嗶哩Bilibili（簡稱B站），上月又爆公關危機。事緣B站取得日本動漫《無職轉生：到了異世界就拿出真本事》的播放權，內容講述無業宅男死後在異世界重生，涉及強暴、戀母、偷窺、揩油等情節，已極具爭議；然後，B站一個舉動成功邀得關公到訪：在宣傳《無職轉生》時，用上這些字眼：「看完直播，你就是個成熟的DD（網絡流行詞，即「大大」（Da Da），即深受喜歡和歡迎的大神，屬讚美詞）了，從此可在虛擬分區橫行霸道，共產共妻。」「共妻」二字甫出，網民譁然，繼而圍摷B站意識不良、侮辱和物化女性。

由於對象是年輕人，B站的內容和用詞極大膽，經常被指擦邊球，今次搬出「共妻」意識，更屬玩火，此乃100%自我引發的危機（self-inflicted crisis）。內地網民不僅聲討抵制B站侮辱女性，還湧到與其合作的品牌，要求終止合作，否則「連坐」。因此，品牌如蘇菲SOFY、悠珂思ukiss、視客眼鏡網等紛紛表態，與B站終止合作。而表現模稜兩可或未有表態的品牌，則遭網民質問和揚言杯葛。

這就是現今品牌公關的日常：自己品牌（如蘇菲SOFY）沒做錯事無做衰嘢，但因合作夥伴（如B站）行為不當，即時火燒連環船，這就是「二次公關危機」（second-level crisis），危機源頭不在己處，但因有着某種關係（如供應商或合作夥伴）而受牽連。這些受牽連品牌，若處理和回應上稍有不慎，令人誤會是默許別人不當／邪惡行為的話，分分鐘也演變成自己的災難。有時群情洶湧、勢成騎虎，也要「焗住」割蓆。另一例子：早前最大色情網站Pornhub被《紐約時報》報道，原來海量色情片當中，含大量偷拍、強暴、虐待和種族歧視的影片。報道一出，Visa和Master card即時表態，不再接受客戶用他們的信用卡向Pornhub付款，才能及時避過關公災難一劫。

所以，現時公關是夠忙的，每天除了要金睛火眼看緊自己機構之餘，還要盯着左右隔離跟自己有關的合作夥伴，心裏經常默念「唔該大家醒少少勿招關公，保你大當幫下忙」。