不忘初心 落實體現愛國者治港

《完善「一國兩制」制度體系，落實「愛國者治港」根本原則》專題研討會2月22日在北京舉行，該會議所涉議題，對香港長遠發展至關重要。

事關國家安全 基本政治邏輯

「愛國者治港」是「一國兩制」的重要內涵，鄧小平在談及「一國兩制」方針時就明確指出，「港人治港有個界綫和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人治理香港」。「一國兩制」是香港回歸祖國後的制度設計，而「愛國者治港」是這個制度有效運行的根本保障。香港作為中華人民共和國的一個特別行政區，其管治權必須牢牢掌握在中央信任的愛國者手中，這是一個基本的政治邏輯，天經地義。

「一國兩制」和「愛國者治港」在以往的實踐中並非一帆風順，它不斷受到外部勢力的干擾，因此香港回歸以來，「一國兩制」在實踐中需要不斷的完善。2016年11月，針對香港立法會少數「亂港反中」人士的違法宣誓，全國人大常委會及時對基本法第104條進行釋法，DQ了幾位「政治小丑」；2020年6月，全國人大常委會頒布了「港版國安法」，進一步完善了基本法關於宣誓問題的規定，特區政府也一次性要求全體公務員宣誓；去年11月，全國人大常委會通過了關於香港立法會議員資格問題的決定，對持有「港獨」立場和主張的議員，一經依法認定，即時喪失議員資格。這些完善措施有力地維護了「一國兩制」在香港的落實，確保了香港社會的穩定。

「愛國者治港」事關國家安全，在中華人民共和國憲法中早有明確規定，例如憲法第一條就明確規定，「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，中國共產黨的領導是中國特色社會主義最本質的特徵，禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度」。香港作為特別行政區，實行「一國兩制」，中央並沒有要求全體民眾都「熱愛共產黨」，但是少數政黨和個人在公開場合喊出「結束一黨專政」、「香港獨立」等的口號，甚至勾結外部勢力，以香港為基地從事顏色革命。

完善制度 防亂港分子入治港團隊

然而，在香港目前的選舉制度下，這些不法分子竟然能堂而皇之地進入到政府管治架構或立法會，說明我們的用人制度和選舉制度存在漏洞，需要進一步完善，堅決杜絕「反中亂港」分子進入任何一級「治港團隊」，防止這些人利用管治權，搞裏外勾結，將香港變成「反中亂港」的平台，確保國家安全底綫，也避免香港再次出現社會動亂。

「愛國者治港」是香港經濟發展和民生改善的有力保證，香港過去幾十年的發展，都與內地經濟發展息息相關：內地改革開放初期，港企內遷，獲得廉價地租和勞力；國企股份制改革，造就了香港金融中心；中國加入世貿，促進了香港的轉口貿易和航運業；內地開展跨境自由行，帶旺了香港的旅遊和零售、餐飲業；國家金融開放，使香港成為離岸人民幣樞紐，以及港股通、債券通和基金互認的試驗平台等。

接下來，香港應更加積極融入國家發展大局，例如通過大灣區調整自身經濟結構，重建第二產業，大力發展創新科技，令香港迎來新一輪經濟社會發展的機遇期。而所有這些融合發展，只有「愛國者治港」才有可能。

總之，「愛國者治港」不是一個理論問題，而是實施「一國兩制」所必須的組織要求和政治原則，只有將其落實和體現在香港的用人制度和各級選舉制度中，才能有效保障香港社會長治久安，經濟持續發展，民生不斷改善，同時也確保香港不成為外部勢力的反華橋頭堡，讓「一國兩制」在國家安全的前提下行穩致遠。

▲ 在香港目前的選舉制度下，「反中亂港」分子竟然能堂而皇之地進入到政府管治架構或立法會，說明我們的用人和選舉制度存在漏洞，需要進一步完善。（資料圖片）