正向教育≠只褒不貶 切忌過火

本港部分學校推行「正向教育」（positive education），一改以往只根據成績給予褒貶的做法。此教育理念旨在啟發學生自主學習的能力與動力，但家長與教師仍需避免一味表揚兒童，以免弄巧成拙。

提倡量力而為 學生添動力

傳統教育傾向以成果判斷價值，但有學校在追求成果之餘同時着重於學生是否有努力過。據香港聖公會何明華會督中學校長金偉明表示，該校已與中大及賽馬會合作推行「正向教育」，如將功課分為不同難度等級，鼓勵學生根據能力完成，發現有助改善欠交功課問題。更甚者，若告訴學生只需要記住生字的方法便毋須抄寫，可鼓勵學生發揮創意，發掘方法記住寫法與串法。

此教育理念逐漸被本地學校引入，往年曾有學校舉辦「失敗周」，讓學生毋須上課，透過不同活動學會面對失敗，強調量力而為、不要與他人比較成績、以鼓勵及讚美取代責罵。本港不少小學更發展成所謂「Happy School」，顧名思義是為了讓孩子開心學習，例如鼓勵小孩進行自由閱讀、玩樂等活動，而非專注於補習、升中等問題。

正向教育背後有一定理論根據，心理學早有正面增強機制（positive reinforcement）一說，即人們普遍更易接受正面反饋，令正面反饋比較有效讓人重複及學習部分行為。在推行正向教育的環境下，教師會着重學生整體的福祉，並為他們度身訂造學習目標與教學方法，而非一味催谷學生取得某個成績等級，令學習成為一種合作而非競爭關係。

自尊運動 令新世代趨自戀

盡管此類教學方式聽似不貼地，但《牛津教育評論》引述研究指，正向教育有助改善學生學習能力與創意思維能力，更可改善心理健康、減少抑鬱與焦慮、及提高對生活的滿意程度。

值得注意的是，一味褒揚並非可行的教育之道。據美國加州聖迭戈州立大學學者Jean Twenge與心理學家Keith Campbell表示，Y世代（在1980至2000年代出生的人士）比其他世代呈現更明顯的自戀（narcissism）傾向，這與美國80年代的自尊運動（self esteem movement）一味提倡讓兒童感到被愛與關懷、強調正能量等不無關係。

稱讚堅韌努力 更勝亂褒揚

此類問題在本港或已萌生苗頭，家庭教育學院的「香港學童及家長情緒表現調查」顯示，逾6成家長表示子女在發脾氣或扭計時會出現暴力、尖叫等極端行為，反映家長重賞輕罰、溫和的育兒方法效果欠佳。

為何誇讚孩子卻令情況更差？只因方式不對。據育兒組織Positive Parenting Solutions指，家長為提高子女自尊心而不斷褒揚子女，只會讓他們更缺乏自信及抗逆能力，亦會變相為了得到正面反饋而不願接受新挑戰，家長若要讚子女，應注重於子女的堅韌、努力與對比上一次的進步，才能夠為他們提供充足的動力。

▲ 「正向教育」旨在啟發學生自主學習的能力與動力，但家長與教師仍需避免一味表揚兒童，以免弄巧成拙。（資料圖片）