速增接種疫苗名額 加誘因招納私醫

新冠疫苗昨天再次開放預約，處處可見輪候，當復星／BioNTech「復必泰」針劑明天起接受登記，港府的準備是否充足，將見真章。疫情近日反彈，優先群組踴躍接種，致一針難求，當局要竭力提升每日的接種上限，無論延長營運時間，或提早開放新接種中心，必須加快打針速度，亦要跟藥廠緊密溝通，確保沒供應樽頸拖後腳。至於家庭醫生，是各國提升接種率的中堅，倘本地業界最終參與度未如預期，當局或應適度提高誘因。

確診增心急打針 加中心延時間

本港疫苗開打首4天，即吸引逾2.7萬人接種科興，反應熱烈。有市民昨天竟然凌晨4時已在郵局排隊輪候，冀找人協助爭奪重新開放的科興名額。本月餘下共27萬個名額，市民昨午便搶掉了一半。

比起上周五預約首天疫苗網站伺服器連番超載死機，昨天網絡情況較為順暢，只是輪候時間依然一度超過1小時，教人憂慮明天首度開放BioNTech復必泰疫苗，系統要一次過處理兩款疫苗，會否再現亂局。

高官再三勸告市民，疫苗早打好過遲打，但現時實際運作上，卻是供不應求。本地確診數字農曆新年後反彈，剛過去的周六更曾錄31宗，俱令市民更心急打針。

本港每個社區疫苗接種中心每日的接種上限多達2,500劑，比起英國和新加坡同類設施的2,000劑或以上，絕不遜色，惟此前5間中心及18間普通科門診診所，每天合力才能施打約7,000劑。倘不趕緊提速，僅要完成5個優先群組共約240萬人接種，便要花約342天。

人口約930萬的以色列，可是每日替逾10萬人打針，至今才有逾半人口接種了至少一劑，防疫立竿見影。

公務員事務局局長聶德權昨天表示，未能一下子用盡各中心的營運力，原因包括要預留名額施打第二針。只是，港府既已收妥科興首批共100萬劑疫苗，且有58.5萬劑復必泰在手，有別法國、蘇格蘭等被客觀供應拖慢步伐，理應盡快替80萬人打針。只要未來供應無虞，港府既可提早開放更多接種中心，也可嘗試讓既有中心晚上延長營運兩小時。

提供針後休息室 私醫津貼可斟酌

家庭醫生是多國疫苗計劃中流砥柱，人口約3,550萬的澳洲目標10月全民接種，迄今已至少2,000間私家診所願幫忙打阿斯利康疫苗。不過，當地屢有報道反映，由於須額外耗費人力物力處理預約、講解疫苗和添置專業雪櫃等，即使打完兩劑有65澳元（約390港元）津貼，恐仍要蝕着做。

本港私家醫生的難題大同小異，惟官方兩針資助200元，業界打針後也要在細得多的診所，騰空間監察30分鐘，時間長1倍。港府曾指有逾1,200名醫生願協助打科興疫苗，現時暫僅800多人預訂約6.3萬劑，是否深思後覺得不划算？

放眼西方多國，有目標做到全民接種的國家，每天都正施打以十萬劑計疫苗。本港刻下的需求更勝預期，供應亦暫未見樽頸，更應竭盡方法全速接種，社會才有望盡早達致群體免疫，加快復常步伐。

責任編輯：黃鑠安