  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (三) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

那片薑

副刊版 2021/03/03

分享：

趁過完節錯峰出行，除了到處進出都要掃碼之外，其實市面大致回復正常。今次走一趟福建泉州和廈門，兩城被高鐵拉近了許多，但一古一今，分別頗大。

由廈門機場不進廈門島，先去泉州更方便，因高鐵站在廈門北有站，快到半個鐘就到泉州。拿回鄉證一般過健康碼一關較難，但要是已超過十四天在大陸境內的話，也是到另外一櫃台登記一下就放行。進出的其他博物館或商場等，其實檢查得相當隨便，只是形式主義。

泉州當然是看歷史，上二千年的古城了，馬可孛羅送蒙古公主出嫁順海路返威尼斯，就是從這裏出發。更重要當然是當年泉州作為東亞最重要繁華港口的往事。古城保留得可以，都是不高的建築，尤其是建築物外形和顏色風格，就算是新建的，都非常保留閩派特色，橙灰色的磚，頂上是福建常見的雕刻飛簷。

歷史上泉州真是世界聞名，舊時稱刺桐，聚了由西亞中東到歐洲人，表現於宗教多元化，有不少宗教建築，包括伊斯蘭、景教、拜火教、佛教、道教。好多當年的外國商人，到了泉州後落地生根，幾十代住下來成了中國人。但墓碑好多仍寫阿拉伯文或波斯文，真有跨文化特色。

當中回教寺清淨寺現今還在，且是除了西北的之外，南方最大的，還有多座基督教教堂。不過由於說是疫情和過節防止聚集的原因，這些教堂廟宇都久沒開放作崇拜之用。但同樣是聚集人群，著名的開元寺、天后廟等則仍開放。

泉州的名菜是薑母鴨，滿街都是，黃底藍紅字的攤檔，確有點和台灣相似。同一天傳來吳孟達的死訊，記得他在家鄉廈門接受訪談時在街邊檔口夾起塊薑說：鴨子味道好，離不開薑，他就是那片薑。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

最新專欄文章 更多

不斷掃碼
2021/03/02
不斷掃碼
網紅痰盂
2021/03/01
網紅痰盂
《李煥英》爆冷有因
2021/02/24
《李煥英》爆冷有因
山寨明星產業
2021/02/23
山寨明星產業
城裏城外
2021/02/22
城裏城外
旅遊資訊 疫情 廈門 泉州 福建省 中國 博物館 高鐵 健康碼 吳孟達

上一篇文章

英國疫情概況

下一篇文章

澳洲坎培拉燈光騷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？