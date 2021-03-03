趁過完節錯峰出行，除了到處進出都要掃碼之外，其實市面大致回復正常。今次走一趟福建泉州和廈門，兩城被高鐵拉近了許多，但一古一今，分別頗大。

由廈門機場不進廈門島，先去泉州更方便，因高鐵站在廈門北有站，快到半個鐘就到泉州。拿回鄉證一般過健康碼一關較難，但要是已超過十四天在大陸境內的話，也是到另外一櫃台登記一下就放行。進出的其他博物館或商場等，其實檢查得相當隨便，只是形式主義。

泉州當然是看歷史，上二千年的古城了，馬可孛羅送蒙古公主出嫁順海路返威尼斯，就是從這裏出發。更重要當然是當年泉州作為東亞最重要繁華港口的往事。古城保留得可以，都是不高的建築，尤其是建築物外形和顏色風格，就算是新建的，都非常保留閩派特色，橙灰色的磚，頂上是福建常見的雕刻飛簷。

歷史上泉州真是世界聞名，舊時稱刺桐，聚了由西亞中東到歐洲人，表現於宗教多元化，有不少宗教建築，包括伊斯蘭、景教、拜火教、佛教、道教。好多當年的外國商人，到了泉州後落地生根，幾十代住下來成了中國人。但墓碑好多仍寫阿拉伯文或波斯文，真有跨文化特色。

當中回教寺清淨寺現今還在，且是除了西北的之外，南方最大的，還有多座基督教教堂。不過由於說是疫情和過節防止聚集的原因，這些教堂廟宇都久沒開放作崇拜之用。但同樣是聚集人群，著名的開元寺、天后廟等則仍開放。

泉州的名菜是薑母鴨，滿街都是，黃底藍紅字的攤檔，確有點和台灣相似。同一天傳來吳孟達的死訊，記得他在家鄉廈門接受訪談時在街邊檔口夾起塊薑說：鴨子味道好，離不開薑，他就是那片薑。