「春眠不覺曉，處處聞啼鳥」，兒時朗讀的詩詞短句，總不期然間順口而出，可能質疑春天疲倦的感覺是心隨境轉，還是境隨心轉使然。春天時覺得睡醒睏倦，精神好不容易集中，這正是「春睏」之過。

春睏的原因與濕息息相關。中醫經典《黃帝內經》有云：「因於濕，首如裹。」由於中國南方濕氣尤重，每當春令之時，濕氣氳氤，同氣相求，使素來濕重體質人士出現濕症狀，包括：頭身困重、倦怠乏力、胃腸消化及排洩能力下降等情況。

要消除體內濕氣，平素應戒除冷飲及生冷食物，若進食蔬菜等涼性食物，要多添加薑蒜等溫性食材，平衡菜蔬涼性。食療亦可飲用廣藿香茶，材料使用廣藿香5錢、蘋果兩個去核切件，以清水1公升，煲煮45分鐘後飲用。或飲用祛濕花茶，以乾燥木棉花一朵、茵陳兩錢，置玻璃壺或杯中熱水沖泡，品賞花茶，目下又能觀賞花兒水中盛放，豈不賞心樂事？

此外，由於冬季北半球日短夜長，普遍人作息習慣早臥晚起，但冬至後白日漸改變為日長夜短，筆者認為可能因冬日的生理時鐘與春夏日照增長情況不能配合，進一步增加春睏情況，加劇起床時疲困難消。《黃帝內經．四氣調神大論》曾言：「春三月，此謂發陳。天地俱生，萬物以榮，夜臥早起。」應適當增加活動時間，改變生理時鐘，以適應春夏長日照情況。

讀者亦不妨如《內經》所言，春季多廣步於庭，這既可舒展筋骨，又能多照曬春日陽光。按自己健康狀況，選擇散步或慢跑，這可增益人體陽氣，改善身體氣血運行。再者，運動過程中更開啓腠理汗孔，幫助排汗祛濕。

即使白晝困頓，亦不應遲起床或午睡過久。讀者可嘗試祛濕健脾食療，戒除生冷凍飲，改善作息時間，並多健步運動，以改善春困不覺曉情況。以容光煥發，樂觀神爽迎接每一天晨曦。

▲ 中醫談談春睏（Getty Images圖片）