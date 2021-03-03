現在做廣告、公關、營銷等要特別有社會觸覺，有關女性命題尤甚，因性別平權意識已在文明社會發展成熟，一些帶有歧視或物化意味字眼，容易令公眾反感，故要特別留意箇中風險。近年，不少女性用品廣告踩雷，早前曾提及某唇膏和落粧棉品牌的公關災難，話口未完，二月底又爆多一單。

內地女性內衣品牌Ubras，用上當地一個以脫口秀成名的男演員李誕帶貨，在其個人社交平台為Ubras做推廣，從他口說出了這樣的話：「我的職場救生衣，一個讓女性輕鬆躺贏職場的裝備。」一句激怒大量網民，李誕和品牌的社交網站瞬間被洗版。

首先，網民批評一個男人說女性內衣是其職場救生衣，難度他有特殊穿衣癖好？根本是找錯人帶貨。而最致命的，是用上「輕鬆躺贏」一詞。它是網絡流行詞，即「躺着就贏了」，意謂縱使不作為也能贏的意思。再應用在一個女性用品的語境，更像在暗示女性不用努力，只需通過出賣色相就可上位，這下子引來不僅是內地女性，就連男性也來抨擊用詞冒犯和歧視。當晚，Ubras品牌已在官方微博上道歉，並第一時間將相關內容下架，李誕也於翌日就此事道歉，今次可謂「躺贏」變慘敗。

此事一方面顯示仍有大量品牌對性別議題敏感度奇低，另方面亦反映了世界各地仍有不少人下意識對性別帶有定型（gender stereotypes）傾向。

因此，遇到年輕女子問我，有何意見可給她們這些職場新鮮人，我必坦誠分享：一、功夫要紮實，在自己的專業範疇裏，要比其他人更努力，才能站得穩、看得寬、走得遠。二、女子愛美是天性，美麗不是罪，但工作時不宜穿得太花枝招展儼如一代尤物，讓人錯將焦點放在你的外表上；但當你擁有一定實力後，適當的打扮就是你的加分位。三、要撒嬌，請回家對住自己honey盡情撒、盡情電，勿在職場上嗲聲嗲氣、搔首弄姿或打手打腳，亂放生電，只能吸到那些本着「有就手便宜唔好嘥」的色迷男，兼落得個被同事背後恥笑的下場。人貴自重。