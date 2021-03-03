勿赴「新冠鴻門宴」 疫下開餐需求變

昨天提到新冠疫下多人聚餐，分餐是防疫手段之一，防止飛沫交叉感染。說來奇妙，如今普遍採用分餐制，一人自己一碟的西方，在其文明發源中心羅馬一開始採用的其實是合餐，而今天喜歡熱鬧圍桌而食，一起舉筷夾餸的中國人，古時卻是分餐文化先行者。文獻和考古發現，分餐制在古代曾實行至少3,000年，而圍桌共食只有千多年。

「筵席」一詞，本身就有分餐意思。筵和席其實同義，都是一人一份分開鋪於地上的坐墊，分別在於筵長席短，筵大席小。按《周禮》記載：「設席之法，先設者皆言筵，後加者為席」，之後將各種小餐桌放在筵席之上。

西周鋪筵設席 分餐體現尊卑

今天人們說「大排筵席」，以為就是圍坐一桌，觥籌交錯，但在西周時鋪筵設席，其實是正襟危坐、分坐分食，一人一份，說明中國早期分餐制度，從上層階級飲食禮儀出發，體現尊卑，自上而下傳播成主流飲食文化。

我們亦用「舉案齊眉」比喻夫妻相敬如賓，「舉案齊眉」就是分餐制的彰顯。妻子為丈夫準備好食物，分好放上食案（矮腳小桌類），捧到丈夫面前，舉至額前與眉齊，請丈夫用飯。食案一般只供一人使用，被認為是分餐制產物。

「筵席」是按等級分餐坐的用具，不同身份餐具不同，食物也不同，甚至醬料也有別。最典型的餐具莫過於鼎，這種由烹飪工具變為專盛肉食的食具，因人而異。如「天子九鼎，諸侯七鼎，大夫五鼎，元士三鼎或一鼎」，即天子排出9個鼎，餘此類推，分餐已非取食方式，是封建社會等級體現。舉杯飲酒，身份不同，飲具亦嚴格區分。身份有別下的分餐制，能用的醬料都不一樣，古時醬料多由珍貴魚、肉製成，可是奢侈品，秦代《傳食律》中，就規定各式人等依據身份配給多少種醬，天子每次正餐就擺滿60個品種。

從史料與壁畫看出，開始於周朝的分餐文化，在兩漢時期得以傳承。無論是《史記·項羽本記》中鴻門宴的紀錄，還是東漢晚期壁畫《宴飲觀舞圖》中一人一案宴飲的描繪，都可見分餐制在上層階級是主流。鴻門宴中人人分餐，一人一案，主位在上，其他人分列左右圍成一圈，中間留出空地，方便舞者演出，項莊才能有地方舞劍，劍指劉邦。

席地而坐、分案而食，是晚唐以前中國人在正式場合主要就餐形式。那麼中國分餐制主流從何時變成今天圍桌而食的合餐？南北朝時北方游牧民族帶來圍坐一爐飲食習慣，隋唐時期分餐與共食開始並存。也有人認為，烹調方式帶來改變。從唐到宋作物材料豐富了，鐵鍋普及，宋代更多百姓炒菜煮飯，人們吃到的菜式更多，一人一張小桌不方便吃。另外唐末北宋商業開始發達，酒樓亦漸多，取消一人一枱上大桌，能盡量坐更多人。商人、官差、豪門子弟、雅士等坐在一起對酒當歌進食交際，進一步令合餐制在宋代定型。

元朝北方遊牧民族進中原，帶來圍坐一處，大碗喝酒大口吃肉飲食方式。到了明清，盡地主之誼，與客人同桌同食的合餐文化更盛。不過在講求尊卑的皇宮中，分餐還是需要的。清末民國時，分餐制也一度部分重回民間，洋人來了西風東漸，西餐揮舞刀叉，不少中國人接受了西方分餐制。還有所謂「中菜西吃」，人各一客，時髦又衞生，可是這樣吃卻失去一團和氣，還有趣味。

疫症橫行年代，造就中國分餐新形式，每逢疫情分餐制總會再成為話題。最典型幾次公共衞生事件，包括昨天提到1910年東北肺鼠疫，主導防疫的中國衞生防疫先驅伍連德，提出經改良的合餐模式，圍坐一起吃，但使用桌上轉盤（Lazy Susan）配合公筷公羹，可說具中國國情的折衷辦法。新中國成立後，公筷共食也曾在全國推廣，成為部分人樂意使用方式。

2003年沙士，疫情令很多餐館暫時取消合餐，鍾南山院士就曾倡議實施分餐，結果抗疫勝利後大家又忘了；新冠疫下，分餐制又一次被提出。從分餐到合餐再到公筷共食，背後是中國社會制度發展和飲食文化的改變。

受希臘影響 古羅馬貴族斜躺合餐

至於西方，古羅馬人本習慣坐桌邊吃飯，4世紀起受希臘人影響，斜躺着吃飯成了貴族身份象徵。用餐時身份最低者站一旁，高一級坐着吃，最高級則斜躺着被人服侍吃。一般配合斜臥姿勢的臥榻，每張容納3人，3張臥榻以馬蹄形放置，餐桌擺在馬蹄形中央，確保斜躺的用餐者抓到食物吃，他們沒有分餐，食物一起分享，就是合餐。羅馬帝國滅亡後，中世紀歐洲家庭聚餐，通常仍是幾人共用木碗合餐，西方現代流行的分餐制，隨着文藝復興才逐漸出現。在拋棄舊視野和習慣中，亦帶來日常生活革命。

個人權利受重視，就餐方式變化亦講求尊重，將自己口水留在他人食物上，屬於不尊重。經過一系列細緻變革變成分餐，每人有自己的碟和餐具，吃自己碟子分好的食物。另外分餐和餐桌亦攸關，西方餐桌傾向長形，幾條長方桌擺放，食物分成一人一份，就解決太遠拿不到食物問題。中國人對餐桌的選擇，則更偏向形狀規矩、四邊等長的桌，之後又發展出以圓枱為宴請主流，意在團圓美滿，坐多些人圍桌共食。食物有熱度，人與人之間更有溫度。

天下間分分合合，中國上下5,000年，每每逾千年沉澱而來的社會習俗和飲食文化，從分餐到合餐不是一蹴而就，由合餐回歸分餐亦不會是。從衞生角度說，最理想莫過於分餐，但是爆炒熱煮，出鍋分碟，一番折騰鍋氣盡失，有人會覺得還有甚麼意思？想互相不吃口水，同時吃出美食精粹，公筷公羹都唔衰。香港疫情期間在外面食限聚，回到家圍枱相聚，大家興奮開餐時，也不妨堅持公筷公羹的共食方式。鴻門宴上雖不乏美酒佳餚，但卻暗藏殺機，大家都不想赴「新冠鴻門宴」吧，老老實實一時，快快樂樂一生呢。