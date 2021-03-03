優化灣區青年就業計劃 加強延續性

筆者早前撰文，指出香港政府的「大灣區青年就業計劃」（下稱計劃）或可鼓勵一些本來擔心內地和香港薪金差距的香港青年（下稱港青）北上實踐意願，也探討當局在現階段可如何在稅務和資訊等方面，提供更多支援。長遠來說，政府還須推出措施，加強計劃的延續性。

在筆者撰文時，計劃已經接受企業登記職位空缺，行政長官林鄭月娥日前出席計劃啟動禮致辭時表示，已有約200間企業登記表示有意參與，職位空缺超過1,400個，超過700個是創科職位。事實上，剛公布計劃時，香港政府很可能已經與大灣區一些大企業聯繫，因此已有多間內地企業表示有興趣參與，包括科網巨擘騰訊。

本港亦有多個商會表態支持，例如香港創科業界3個協會有意推動會員公司參與計劃，預期可提供100個創科職位；香港總商會亦公布，會員公司將提供約300個職位。而截至1月8日，本港已有超過30間企業響應參與，當中大企業包括滙豐銀行、長江集團、太古集團、中華電力、聯合醫務等，行業類型可算廣泛，相信陸續會有更多類型的企業參與。計劃對有意拓展內地業務的港企有好處，而對於一向缺乏內地求職渠道的港青，則是不錯的選擇。

增內企參與 真實了解灣區就業

計劃的主要目的，固然是吸引和協助港青於未來2年內到大灣區就業，但讓內地企業更樂意長期聘用他們，也是一個重要的政策目標，這取決於港青是否充分了解甚至適應內地工作環境和文化，故此計劃不應只集中在香港的老牌傳統企業。在港有業務的企業（例如滙豐銀行等）在計劃下將年輕僱員派駐內地辦公室，工作文化和溝通語言與香港類似，無疑讓參加港青更容易適應工作環境，但如果他們長遠打算在內地發展，本地企業內地分公司的工作環境，未必能反映內地職場真實情況。因此，計劃要成功吸引更多內地不同行業的企業參與，才能讓參加港青真實了解大灣區就業情況。

增加內地企業參與計劃的好處，還包括加深管理層和員工對港青的認識。根據MWYO去年發表的《香港青年在大灣區就業的可能性及政策建議》報告，內地企業對港青的競爭優勢存疑，認為工作能力與態度未及內地青年，而國際視野及英語能力等優勢也愈不明顯，故聘請他們的意慾不大。如內地企業可藉此計劃看到港青的優秀表現，或可鼓勵在補貼完結後，仍願意以更高薪金聘用他們在大灣區工作，讓他們在國內有長期發展機會。

建人才資料庫 助就業配對

香港政府得到企業的支持，在大灣區為港青創造職位，這只是整個計劃的開始。補貼屆滿後，參加港青何去何從？當然，最理想的就是他們可繼續留在本身的企業工作，但未必可人人如願。筆者建議，粵港澳大灣區發展辦公室可聯同勞工處和創新及科技局，提供多點支援，例如與當地和香港的獵頭公司、招聘網站和企業協會保持密切聯繫，了解市場需求和職位空缺，並按地區、行業、業務性質、企業、職位、工資和待遇等分類上載網站，方便他們憑工作經驗尋找職位。

此外，當局要趁機擬定優質企業名單，讓參加港青之後可與願意付出較高薪酬的企業接洽，以獲取長期聘用的機會。同時，當局可就計劃的報名名單建立人才資料庫，定期發放最新資訊，以及了解他們對大灣區就業的看法。優質企業名單與人才資料庫亦有助局方進行就業配對服務。

雖然大部分參加計劃的港青是有興趣往大灣區發展事業，但在種種原因下，有些或會選擇回港工作。香港政府在計劃指引中，鼓勵機構在補貼屆滿後繼續聘用，所以部分參加者及後仍有機會獲安排在香港辦公室工作。此外，當局可主動提供支援，例如與參加港企接洽以增加在香港辦公室繼續聘任的機會、與其他港企作就業配對服務等。

訂可量化指標 評估成效作改善

上述的分析是建基於去年MWYO的研究結果，當時香港政府還沒有公布推出計劃。如要更準確地分析成效，有系統及客觀的成效評估是必須的，例如我們需了解參加港青及企業在計劃進行期間會否遇到困難、補貼屆滿後有多少參加港青能繼續於本身企業或內地工作、內地工作經驗對他們的事業發展有多大幫助、18,000元月薪和10,000元補貼是否合理、為期18個月又是否足夠等。

香港政府必須在計劃一開始就收集數據，並按多方面的指標評估和檢討成效，包括更多元就業機會、國內企業對港青工作能力的評價、港青對大灣區工作態度上的變化等，才可配合長遠的大灣區政策目標，讓港青及企業真正受惠於此機遇。筆者亦大膽建議一項重要的成效評估指標，以作參考：待計劃完成後，仍有超過500位港青在沒有津貼的情況下，繼續選擇留在大灣區全職工作和發展，這計劃就算是成功的。任何新的經濟和就業政策，必須同步訂立可量化的指標，並跟進研究，才可評估其成效，以作政策未來調整和改善。

▲ 「大灣區青年就業計劃」要吸引更多內地不同行業的企業參與，才能讓參加港青真實了解大灣區就業情況。（資料圖片）