發揮港數碼金融專長 助拓RCEP市場

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）於2020年11月15日由15個成員國（包括東盟10國、中國、日本、韓國、澳洲及新西蘭）簽署成立，經濟規模將達到23兆美元，約佔全球GDP 3成，成為世界最大規模貿易協定，對全球影響深遠。因此，RCEP是中國拓展「國際外循環經濟」的策略性目標，也將會是未來5年「國家十四五規劃」的經濟發展重心。

廣東比鄰東盟 佔地理優勢

廣東省比鄰東盟，在發展RCEP市場上佔有地理優勢。根據中國海關報告顯示，2020年東盟為廣東省第一大貿易夥伴，雙方進出口貿易額高達8,651.4億元，增長7.3%。與此同時，香港與RCEP成員國也一直有着密切的貿易往來，本港2019年貿易總額中，RCEP成員國佔比高達87%，近5年香港與東盟各國的進出口貿易總額增長了22%。

不少經濟學者預測，RCEP將進一步推進香港與東盟各國的貿易，而貿易的增長、市場規模的擴大，將會促使雙方從傳統經濟朝向數碼經濟轉型，因此必然是「粵港澳大灣區」經濟的新機遇。香港是國際金融中心，在促進大灣區發展RCEP經濟上，可以發揮其引領帶動作用，尤其是在金融科技應用方面，必可派上用場。

結合RCEP時代背景，以及國家數碼經濟發展大趨勢，筆者提出以下建議：

一，國家促使數碼人民幣（eCNY）為RCEP貿易主要貨幣，有助推動RCEP數碼經濟發展，深化中國在RCEP市場的影響力；並充分利用香港國際金融中心及離岸人民幣結算中心的豐富經驗，在香港建設「離岸數碼人民幣結算中心」，打造香港成為中國與RCEP成員國之間的「貿易超級聯絡人」，同時也可逐步推行數碼人民幣國際化。

二，中國金融機構在RCEP貿易中廣泛採用區塊鏈（Blockchain）技術，支持貿易去中心化，提升基於數碼人民幣的交易效率，並透過區塊鏈加強中國企業及RCEP組織內盟友公司的關係。再者，建議以大灣區為國家RCEP區塊鏈樞紐，並以香港為對外國際窗口。

利用港健全法制 推監管科技

三，利用香港的健全國際法律體制和豐富的金融治理經驗，針對RCEP商業活動推行「監管科技」（RegTech）。RCEP商業活動將廣泛使用數碼人民幣及區塊鏈技術，因此金融市場在RCEP內不斷拓展，同時也使當中的貿易及金融在技術及操作上，遇上不可預測的風險。利用創新數碼方案（即「監管科技」）去監管貿易和金融運作，可以確保數碼人民幣的合法流通使用，以及區塊鏈交易的可靠性，嚴防數碼經濟罪案發生。

四，國家引領中資跨國企業開拓RCEP商業保險市場，並利用「保險科技」（InsurTech）促進其數碼經濟發展。數碼人民幣以及區塊鏈金融和貿易推動產業創新，創新業務無迹可尋，成效難以準確預測，所以存在相當高的風險。

所謂「有危必有機」，這情況將有利保險產業發展，然而傳統保險工具並不適用於跨國的RCEP數碼經濟市場，業界必須利用科創，推出數碼化創新保險產品，為RCEP工商界提供高質的風險管理服務。香港保險業務運作良久，服務水平深受全球認同，建議大灣區工作小組創造環境，讓香港發揮所長，與內地保險業聯手，減輕大灣區企業憂慮，進軍RCEP市場。

▲ 香港與RCEP成員國一直有密切的貿易往來，本港2019年貿易總額中，RCEP成員國佔比高達87%，近5年香港與東盟各國的進出口貿易總額增長了22%。（資料圖片）