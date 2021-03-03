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IG新玩法Live Room 最多4用戶直播

行政人員版 2021/03/03

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疫情帶動綫上直播，去年Facebook曾宣布在Instagram（IG）推出多人直播功能，並率先在部分國家及地區測試。最近IG正式在全球推出Live Room功能，最多允許4位用戶進行直播。

疫情期間，

...

欄名 : 科技新知

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