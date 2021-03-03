IG新玩法Live Room 最多4用戶直播 行政人員版 2021/03/03 分享： 疫情帶動綫上直播，去年Facebook曾宣布在Instagram（IG）推出多人直播功能，並率先在部分國家及地區測試。最近IG正式在全球推出Live Room功能，最多允許4位用戶進行直播。 疫情期間， ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Clubhouse聘開發員 研Android版本 今日 Clubhouse聘開發員 研Android版本 榮耀或年中推 Magic摺疊手機 2021/03/02 榮耀或年中推 Magic摺疊手機 fb美推BARS App 用戶自製Rap音樂片 2021/03/02 fb美推BARS App 用戶自製Rap音樂片 Galaxy Tab S7 Lite 傳短期內發表 2021/03/01 Galaxy Tab S7 Lite 傳短期內發表 小米擬印度設3廠 增手機電視產量 2021/03/01 小米擬印度設3廠 增手機電視產量 社交平台 新冠肺炎疫情 手機Apps 疫情 Facebook 媒體 Instagram 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入